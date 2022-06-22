Три месяца в коме: королева красоты трагически скончалась в 27 лет

Родственники девушки считают, что она умерла из-за врачебной ошибки.

В Бразилии скончалась победительница конкурса красоты "Мисс Бразилия 2018" — модель Глейси Коррейя. Девушка умерла от сильного кровотечения и сердечного приступа после плановой операции по удалению небных миндалин. На момент смерти ей было всего 27 лет.

Как сообщает издание Daily Mail, Глейси три месяца пролежала в коме, однако выйти из нее не смогла. 20 июня сердце девушки перестало биться.

Еще весной Глейси сделали операцию по удалению миндалин, и спустя пять дней у нее началось кровотечение и случилась остановка сердца. С апреля 2022 года девушка находилась в коме, без неврологической активности. Спустя почти три месяца врачи констатировали смерть модели.

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Официальная причина смерти — остановка сердца и недостаток кислорода в мозге, вызванный кровоизлиянием. Однако родственники Глейси считают, что во время операции произошла врачебная ошибка, сообщил пастор Як Абреу, который знаком с семьей Коррейи. Он добавил, что они хотят наказать медиков. Дело сейчас рассматривает полиция.

"Бог выбрал этот день, чтобы забрать нашу принцессу. Мы знаем, что по ней будет очень не хватать, но теперь она будет освещать небо своей улыбкой…" — написал в своих соцсетях священник.

Глейси Коррейя была коронована как "Мисс Бразилия" в 2018 году. Она также была предпринимателем, специализирующимся на лазерной терапии и перманентном макияже. За моделью в сети Instagram следило больше 55 тыс. человек. На своей странице девушка делилась со своими подписчиками результатами своей работы в салоне красоты, а также своими снимками с различных фотосессий и путешествий.

Ранее "Телеграф" писал, что на 46-году жизни скончался российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне острой почечной недостаточности после операции на почке 21 июня.