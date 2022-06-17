Умер легенда французского кино Жан-Луи Трентиньян

Звезды фильмов "Мужчина и женщина" и "И Бог создал женщину" не стало в возрасте 91 года

В пятницу, 17 июня, стало известно о смерти известного французского актера театра и кино, режиссера и сценариста Жан-Луи Трентиньяна. Мужчина скончался на 92 году жизни.

О смерти актера сообщило издание france24. Трентиньян скончался сегодня утром в своем доме в районе Гар на юге Франции "от старости", в окружении своих близких.

Чем известен Жан-Луи Трентиньян

Жан-Луи Трентиньян — один из величайших киноактеров Франции, покоривший зрителей за всю свою шестидесятилетнюю актерскую карьеру. Мужчина снялся в таких классических фильмах, как "И Бог создал женщину" (1956), "Опасные связи" (1959), "Мужчина и женщина" (1966). В 1990-х годах играл, в основном, мизантропов и циников. В 2012 году исполнил главную роль в драме "Любовь", возродившей его популярность в мире.

Жан-Луи Трентиньян и Брижит Бардо в фильме "И Бог создал женщину"

Жизнь Жан-Луи Трентиньяна была омрачена личной трагедией, когда его дочь Мари, от брака с режиссером Надин Трентиньян, была забита до смерти вокалистом французской рок-группы Noir Désir Бертраном Кантатом в 2003 году. Мари играла во многих фильмах вместе с отцом.

Жан-Луи Трентиньян вместе с женой и дочерью

Мари Трентиньян не стало в возрасте 41 года

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в сети появились слухи о смерти легендарного актера Алена Делона. Некоторые СМИ писали, что мужчина умер в результате эвтаназии.