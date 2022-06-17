Помер легенда французького кіно Жан-Луї Трентіньян

Зірки фільмів "Чоловік і жінка" та "І Бог створив жінку" не стало у віці 91 року

У п’ятницю, 17 червня, стало відомо про смерть відомого французького актора театру та кіно, режисера та сценариста Жан-Луї Трентіньяна. Чоловік помер на 92-му році життя.

Про смерть актора повідомило видання france24. Трентіньян помер сьогодні вранці у своєму будинку в районі Гар на півдні Франції "від старості", в оточенні своїх близьких.

Чим відомий Жан-Луї Трентіньян

Жан-Луї Трентіньян — один із найбільших кіноакторів Франції, який підкорив глядачів за всю свою шістдесятирічну акторську кар’єру. Чоловік знявся в таких класичних фільмах, як "І Бог створив жінку" (1956), "Небезпечні зв’язки" (1959), "Чоловік та жінка" (1966). У 1990-х роках грав переважно мізантропів і циніків. У 2012 році виконав головну роль у драмі "Любов", що відродила його популярність у світі.

Жан-Луї Трентіньян та Бріжіт Бардо у фільмі "І Бог створив жінку"

Життя Жан-Луї Трентіньяна було затьмарено особистою трагедією, коли його дочка Марі, від шлюбу з режисером Надін Трентіньян, була забита до смерті вокалістом французького рок-гурту Noir Désir Бертраном Кантатом у 2003 році. Марі грала у багатьох фільмах разом із батьком.

Жан-Луї Трентіньян разом із дружиною та дочкою

Марі Трентіньян не стало у віці 41 років

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно у мережі з’явилися чутки про смерть легендарного актора Алена Делона. Деякі ЗМІ писали, що чоловік помер унаслідок евтаназії.