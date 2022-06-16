Найкращий блокбастер 2022 року зняли у Києві: про що фільм і чим він хороший (відео)

Одну з наймасштабніших сцен індійського фільму знімали біля Маріїнського палацу

Індійський фільм під назвою "RRR" 2022 року випуску став найдорожчим і найкомерційніше успішним фільмом в історії кіновиробництва своєї країни, а також одним із глобальних хітів Netflix. Ключові сцени фільму знімали у Києві.

"Телеграф" розповідає, про що йдеться в індійській картині RRR. Також продюсер Ганна Паленчук розповіла The Village Україна, як проходили зйомки RRR біля Маріїнського палацу, а також хто з учасників проєкту "Танці з зірками" допомагав з хореографією.

RRR — про що фільм

Вигадана історія про двох легендарних революціонерів Бхім і Раджу та їх подорожі далеко від дому, перш ніж вони почали боротися за свою країну у 1920-х роках. Цікаво, що герої цілком реальні історичні особистості, які у 1920-ті та 1930-ті роки боролися проти британців.

Що означає "RRR"

RRR — це абревіатура, яка відразу декількома мовами, що використовуються в Індії, означає "Rage, War, Blood" (Лють, війна і кров). На хінді назва картини звучить як "Rise, Roar, Revolt", тобто "Повстання, крик та революція".

Як знімали індійський фільм RRR у Києві

Про свій новий проєкт індійський режисер С. С. Раджамулі, який зняв три з п’яти найкасовіших фільмів в історії Індії, оголосив ще 2018 року. Тоді ж почалися зйомки, що проходили в Індії, Україні та Болгарії. Бюджет фільму становив близько 72 млн доларів.

Крім зірок Індії Н. Т. Рама Рао молодшого та Рама Чарана, які зіграли головних героїв Бхім та Раджу, у картині "засвітилися" і світові знаменитості: актор Рей Стівенсон ("Рим", "Декстер") та Елісон Дуді ("Вид на вбивство"). Через поширення коронавірусу у 2021 році британські актори не могли потрапити до Індії, а індійська знімальна група – до країн ЄС. Щоб зняти ці фрагменти, розглядали варіанти з кількома країнами, нарешті зупинившись на Україні.

В Україні до зйомок залучили кінокомпанію 435 Films. Засновниця компанії Ганна Паленчук, котра вже мала досвід роботи з індійськими кінопроєктами, заявила, що виробництво було на "голлівудському рівні".

Режисер С. С. Раджамулі та продюсер Ганна Паленчук

Для однієї з визначальних та складних сцен RRR підібрали локацію Маріїнського палацу, який навіть потрапив на один із постерів RRR. Орендувати столичну пам’ятку майже на два тижні вдалося завдяки прямій комунікації з Офісом президента.

"Коли Раджамоллі побачив Маріїнський палац, він сказав, що це саме та будівля, яку він представляв для цієї сцени", — згадує Паленчук.

У масштабній сцені біля Маріїнського палацу взяли участь 300 акторів масових сцен, оркестр, понад 50 танцюристів, всі в історичних образах, що передбачають специфічний грим та габаритні костюми, які мали витримати ритм у танці разом із двома головними героями фільму.

Хореографом-постановником на майданчику виступили Олена Шоптенко та Максим Леонов.

Успіх фільму RRR у світі, рейтинги

Журнал Rolling Stone називає RRR "найкращим і найбільш революційним блокбастером 2022 року", а видання Variety додає, що фільм хочеться дивитися навіть довше, ніж його тригодинний хронометраж.

На сайті-агрегаторі IMDb фільм має рейтинг 8.10/10. На сайті Rotten Tomatoes — 94% зі 100.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стрімінговий сервіс Netflix показав тизер другого сезону серіалу "Гра в кальмарі" та представив героїв проєкту.