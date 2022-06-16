Лучший блокбастер 2022 года сняли в Киеве: о чем фильм и почему он так хорош (видео)

Одну из самых масштабных сцен индийского фильма снимали возле Мариинского дворца

Индийский фильм под названием "RRR" 2022 года выпуска стал самым дорогим и коммерчески успешным фильмом в истории кинопроизводства своей страны, а также одним из глобальных хитов Netflix. Ключевые сцены фильма снимали в Киеве.

"Телеграф" рассказывает, о чем повествует индийская картина RRR. Также продюсер Анна Паленчук рассказала The Village Україна, как проходили съемки RRR возле Мариинского дворца, а также, кто из участников проекта "Танцы со звездами" помогал с хореографией.

RRR — о чем фильм

Выдуманная история о двух легендарных революционерах Бхим и Раджу и их путешествии вдали от дома, прежде чем они начали сражаться за свою страну в 1920-х годах. Интересно, что герои вполне реальные исторические личности, которые в 1920-е и 1930-е годы боролись против британцев.

Что означает "RRR"

RRR — это аббревиатура, которая сразу на нескольких используемых в Индии языках означает "Rage, War, Blood" (Ярость, война и кровь). На хинди название картины звучит как "Rise, Roar, Revolt", то есть "Восстание, крик и революция".

Как снимали индийский фильм RRR в Киеве

О своем новом проекте индийский режиссер С. С. Раджамули, снявший три из пяти самых кассовых фильмов в истории Индии, объявил еще в 2018 году. Тогда же начались съемки, которые проходили в Индии, в Украине и в Болгарии. Бюджет фильма составил около 72 млн долларов.

Кроме звезд Индии Н. Т. Рама Рао младшего и Рама Чарана, которые сыграли главных героев Бхим и Раджу, в картине "засветились" и мировые знаменитости: актер Рэй Стивенсон ("Рим", "Декстер") и Элисон Дуди ("Вид на убийство"). Из-за распространения коронавируса в 2021 году британские актеры не могли попасть в Индию, а индийская съемочная группа – в страны ЕС. Для того чтобы снять эти фрагменты, рассматривали варианты с несколькими странами, наконец остановившись на Украине.

В Украине к съемкам привлекли кинокомпанию 435 Films. Учредительница компании Анна Паленчук, которая уже имела опыт работы с индийскими кинопроектами, заявила,, что производство было на "голливудском уровне".

Режиссер С. С. Раджамули и продюсер Анна Паленчук

Для одной из определяющих и сложных сцен RRR подобрали локацию Мариинского дворца, который даже попал на один из постеров RRR. Арендовать столичную достопримечательность почти на две недели удалось благодаря прямой коммуникации с Офисом президента.

"Когда Раджамолли увидел Мариинский дворец, он сказал, что это именно то здание, которое он представлял для этой сцены", — вспоминает Паленчук.

В масштабной сцене возле Мариинского дворца приняли участие 300 актеров массовых сцен, оркестр, более 50 танцоров, все в исторических образах, предусматривающих специфический грим и габаритные костюмы, которые должны были выдержать ритм в танце вместе с двумя главными героями фильма.

Хореографом-постановщиком на площадке выступили Алена Шоптенко и Максим Леонов.

Успех фильма RRR в мире, рейтинги

Журнал Rolling Stone называет RRR "лучшим и наиболее революционным блокбастером 2022 года", а издание Variety добавляет, что фильм хочется смотреть даже дольше, чем его трехчасовой хронометраж.

На сайте-агрегаторе IMDb фильм имеет рейтинг 8.10/10. На сайте Rotten Tomatoes — 94% из 100.

Ранее "Телеграф" сообщал, что стриминговый сервис Netflix показал тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара" и представил героев проекта.