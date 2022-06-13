'Игра в кальмара 2": Netflix показал тизер второго сезона и рассекретил героев

Первый сезон "Игры в кальмара" вышел в 2021 году.

Нашумевший южнокорейский сериал под названием "Игра в кальмара", который обогнал сериалы "Бриджертоны" и "Половое воспитание", став самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix, получил свой первый тизер.

На странице стриминговой платформы Netflix в Твиттере опубликовали коротенькое видео-анонс, а также послание от режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала Хван Дон Хека. Отметим, что точной даты премьеры он не назвал, однако раньше 2024 года второй сезон ждать не стоит.

"В прошлый раз понадобилось 12 лет, чтобы претворить в жизнь первый сезон "Игры в кальмара". Но понадобилось 12 дней, чтобы "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом Netflix" , – отметил Хван Дон Хек.

Режиссер рассказал, что во втором сезоне зрители снова увидят главного героя сериала — Сон Ки Хун, а также ведущего. Кроме этого, поклонников познакомят с парнем Йонг-хи — куклы из первого сезона. Также может вернуться и мужчина в костюме, который приглашал участников в игру.

"Игра в кальмара": о чем сериал

"Игра в кальмара" — стал первым южнокорейским сериалом, который возглавил рейтинг Netflix. Он рассказывает о смертельных детских играх на выживание. Участники борются за главный приз 45,6 млрд вон (примерно $40 млн). Тех, кто не может пройти игру, ждет самое суровое наказание — смерть.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сериалу "Игра в кальмара" удалось достичь феноменального успеха и о чем будет второй сезон. А также, мы рассказывали, что известно об актерах "Игры в кальмара", которые стали звездами мирового масштаба.