"Гра в кальмара 2": Netflix показав тизер другого сезону та розсекретив героїв

Перший сезон "Ігри у кальмари" вийшов у 2021 році.

Нашумілий південнокорейський серіал під назвою "Гра в кальмара", який обігнав серіали "Бріджертони" та "Статеве виховання", та став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix, отримав свій перший тизер.

На сторінці стрімінгової платформи Netflix у Твіттері опублікували коротенький відео-анонс, а також послання від режисера, сценариста та виконавчого продюсера серіалу Хван Дон Хека. Зазначимо, що точної дати прем’єри він не назвав, проте раніше за 2024 рік другий сезон чекати не варто.

"Минулого разу знадобилося 12 років, щоб втілити в життя перший сезон "Гри в кальмара". Але знадобилося 12 днів, щоб "Гра в кальмара" стала найпопулярнішим серіалом Netflix", — зазначив Хван Дон Хек.

Режисер розповів, що у другому сезоні глядачі знову побачать головного героя серіалу – Сон Кі Хун, а також ведучого. Окрім цього, шанувальників познайомлять із хлопцем Йонг-хі – ляльки з першого сезону. Також може повернутись і чоловік у костюмі, який запрошував учасників у гру.

"Гра у кальмара": про що серіал

"Гра в кальмара" став першим південнокорейським серіалом, який очолив рейтинг Netflix. Він розповідає про смертельні дитячі ігри на виживання. Учасники борються за головний приз 45,6 млрд вон (приблизно $40 млн). На тих, хто не може пройти гру, чекає найсуворіше покарання — смерть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як серіалу "Гра в кальмара" вдалося досягти феноменального успіху та про що буде другий сезон. А також ми розповідали, що відомо про акторів "Гри в кальмара", які стали зірками світового масштабу.