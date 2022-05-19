ЗМІ "вбили" Алена Делона: що сталося і в якому стані французький актор

Деякі західні ЗМІ повідомили про те, що Ален Делон помер у результаті евтаназії

У четвер ряд засобів масової інформації дали новину про те, що легендарний французький актор Ален Делон помер у результаті евтаназії (позбавлення людини життя як спосіб припинити його страждання від старості або хвороби — ред.).

Про те, що знаменитість погодився добровільно піти із життя, стало відомо у березні 2022 року.

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"По-перше, тому що я живу у Швейцарії, де евтаназія дозволена, а також тому, що я знаходжу це найбільш логічним і природним. З певного віку, з певного моменту ми маємо право звалити до біса по-тихому — без лікарень, уколів та іншого", — говорив раніше Делон.

Після цієї заяви жодної інформації про відомого актора та його стан не було, проте 19 травня деякі французькі ЗМІ розтрубили про смерть Алена Делона в результаті евтаназії. Пізніше його речник спростував смерть 86-річної світової зірки. З ним все добре, а хто пустив у мережу фейкову новину, невідомо.

Ален Делон із сином Ентоні

Що відомо про рішення Алена Делона піти з життя

У березні 2022 року 86-річний французький актор заявив, що має намір зробити евтаназію у Швейцарії, оскільки не хоче виглядати безпорадним чоловіком похилого віку в очах близьких. Через те, що у Франції евтаназію заборонено, Делон має намір зробити це у Швейцарії. Актор уже склав заповіт і попросив старшого сина Ентоні виконати останню волю. Той спочатку відмовився, але з часом дав свою згоду.

У 2019 році Ален Делон пережив подвійний інсульт.

Де знімався Ален Делон

Французький актор театру та кіно, режисер, сценарист та секс-символ кількох поколінь Ален Делон найбільшу популярність отримав завдяки своїм ролям у фільмах "Рокко та його брати" (1960), "На яскравому сонці" (1960), "Самурай" (1967), "Двоє у місті" (1973).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Траурна церемонія прощання з першим президентом України відбулася 17 травня в Українському домі в Києві.