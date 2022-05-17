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У Києві прощаються з Кравчуком: перші фото та відео

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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У Києві прощаються із Леонідом Кравчуком Новина оновлена 17 травня 2022, 11:54
У Києві прощаються із Леонідом Кравчуком

У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком.

У вівторок, 17 травня, у Києві прощаються з першим президентом Леонідом Кравчуком, який помер 10 травня у віці 88 років.

Церемонія прощання розпочалася об 11:00 в Українському домі на вулиці Хрещатик, 2.

Церемонія прощання відбувається в Українському домі
Церемонія прощання відбувається в Українському домі
Нагороди першого президента
Нагороди першого президента
Прощання з Леонідом Кравчуком
Прощання з Леонідом Кравчуком
Прощання з Леонідом Кравчуком
Прощання з Леонідом Кравчуком

На церемонію прощання з Леонідом Кравчуком прийшли Ігор та Григорій Суркіси.

Ігор та Григорій Суркіси на похороні Леоніда Кравчука
Ігор та Григорій Суркіси на похороні Леоніда Кравчука
Ігор та Григорій Суркіси на похороні Леоніда Кравчука
Ігор та Григорій Суркіси на похороні Леоніда Кравчука

Фото та відео: Ян Доброносов

Також попрощатися з Леонідом Кравчуком прийшли екс-генпрокурор Святослав Піскун, міністр культури Олександр Ткаченко, міський голова Києва Віталій Кличко.

Похорон пройде на Байковому цвинтарі.

Зазначимо, перший президент України свої останні місяці життя пролежав у мюнхенській клініці під апаратом штучного забезпечення життєдіяльності.

Через війну доставити тіло Леоніда Кравчука з німецької лікарні в Україну літаком було неможливо, тому сім’ї першого президента України довелося організовувати наземне транспортування, зокрема й залізницею.

Нагадаємо, що Леонід Кравчук пішов із життя на 89-му році після тривалої хвороби. Влітку 2021 року він переніс складну операцію на серці.

На той час він був головою української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, однак через погіршення самопочуття Кравчук більше не зміг виконувати свої обов’язки на цій посаді.

У жовтні 2021 року Кравчук проходив лікування та перебував на реабілітації в Німеччині. З того часу інформації про його стан не було.

Доповнюється…

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#Київ #Леонід Кравчук