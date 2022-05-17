У Києві прощаються з Кравчуком: перші фото та відео
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У Києві відбувається церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком.
У вівторок, 17 травня, у Києві прощаються з першим президентом Леонідом Кравчуком, який помер 10 травня у віці 88 років.
Церемонія прощання розпочалася об 11:00 в Українському домі на вулиці Хрещатик, 2.
На церемонію прощання з Леонідом Кравчуком прийшли Ігор та Григорій Суркіси.
Фото та відео: Ян Доброносов
Також попрощатися з Леонідом Кравчуком прийшли екс-генпрокурор Святослав Піскун, міністр культури Олександр Ткаченко, міський голова Києва Віталій Кличко.
Похорон пройде на Байковому цвинтарі.
Зазначимо, перший президент України свої останні місяці життя пролежав у мюнхенській клініці під апаратом штучного забезпечення життєдіяльності.
Через війну доставити тіло Леоніда Кравчука з німецької лікарні в Україну літаком було неможливо, тому сім’ї першого президента України довелося організовувати наземне транспортування, зокрема й залізницею.
Нагадаємо, що Леонід Кравчук пішов із життя на 89-му році після тривалої хвороби. Влітку 2021 року він переніс складну операцію на серці.
На той час він був головою української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, однак через погіршення самопочуття Кравчук більше не зміг виконувати свої обов’язки на цій посаді.
У жовтні 2021 року Кравчук проходив лікування та перебував на реабілітації в Німеччині. З того часу інформації про його стан не було.
Доповнюється…