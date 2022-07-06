Помер популярний економіст і блогер, який жорстко лаяв путіна
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В Ізраїлі помер відомий публіцист
На 57-му році життя помер інвестиційний фінансист, економічний та політичний аналітик, блогер та публіцист Слава Рабинович.
Смерть Рабиновича підтвердив бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін у своєму мікроблозі на Twitter. Блогер помер 5 липня в Ізраїлі.
"Все так, Слави більше немає. Сьогодні кремація. Він був світлою і сміливою людиною. Після аварії у вересні минулого року він так і не зміг вилізти з жахливих наслідків для здоров’я та катастрофічної втрати якості життя. Світла пам’ять", — написав Невзлін.
Рабинович народився у Ленінграді. У 1983-1988 pp. навчався на радіотехнічному факультеті Ленінградського електротехнічного інституту зв’язку. З 1996-2000 років працював у компанії "Hermitage Capital Management", спеціалізувався на інвестиціях у російський ринок цінних паперів. Був старшим трейдером, потім співкерівним фонду Hermitage.
З 2004 р. – головний виконавчий директор компанії "Diamond Age Capital Advisors Ltd". У 2013 р. компанія керувала активами у розмірі $230 мільйонів доларів.
"Любив Україну, мріяв про вільну росію. Добре, що залишилося багато його найцікавіших інтерв’ю. Був сусідом Бориса Нємцова. Написав пост про його вбивство, що прочитав увесь світ", — написав політики Костянтин Боровий на своїй сторінці у Facebook.
22 вересня 2021 року Слава був збитий машиною в Рош-Піні (північ Ізраїлю), отримав тяжку травму ніг. Був прооперований у клініці "Зів" у Цфаті.
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