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Помер популярний економіст і блогер, який жорстко лаяв путіна

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Слава Рабинович Новина оновлена 06 липня 2022, 19:49
Слава Рабинович

В Ізраїлі помер відомий публіцист

На 57-му році життя помер інвестиційний фінансист, економічний та політичний аналітик, блогер та публіцист Слава Рабинович.

Смерть Рабиновича підтвердив бізнесмен і громадський діяч Леонід Невзлін у своєму мікроблозі на Twitter. Блогер помер 5 липня в Ізраїлі.

"Все так, Слави більше немає. Сьогодні кремація. Він був світлою і сміливою людиною. Після аварії у вересні минулого року він так і не зміг вилізти з жахливих наслідків для здоров’я та катастрофічної втрати якості життя. Світла пам’ять", — написав Невзлін.

Рабинович народився у Ленінграді. У 1983-1988 pp. навчався на радіотехнічному факультеті Ленінградського електротехнічного інституту зв’язку. З 1996-2000 років працював у компанії "Hermitage Capital Management", спеціалізувався на інвестиціях у російський ринок цінних паперів. Був старшим трейдером, потім співкерівним фонду Hermitage.

З 2004 р. – головний виконавчий директор компанії "Diamond Age Capital Advisors Ltd". У 2013 р. компанія керувала активами у розмірі $230 мільйонів доларів.

"Любив Україну, мріяв про вільну росію. Добре, що залишилося багато його найцікавіших інтерв’ю. Був сусідом Бориса Нємцова. Написав пост про його вбивство, що прочитав увесь світ", — написав політики Костянтин Боровий на своїй сторінці у Facebook.

Пост Рабиновича про вбивство Нємцова
Пост Рабиновича про вбивство Нємцова

22 вересня 2021 року Слава був збитий машиною в Рош-Піні (північ Ізраїлю), отримав тяжку травму ніг. Був прооперований у клініці "Зів" у Цфаті.

Нагадаємо, 23 червня, стало відомо про смерть соліста легендарного гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова. Як Юрій став знаменитим, де проживав до своєї смерті та що за суд виграв напередодні фатальної дати читайте у матеріалі "Телеграфа".

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#Росія #Ізраїль #Слава Рабинович