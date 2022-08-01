Партийного деятеля похоронят на троекуровском кладбище

В российской москве на 85 году жизни отошел в вечность последний председатель комитета государственной безопасности Советского союза Вадим Бакатин. Информацию о причинах смерти известного советского и российского политического и общественного деятеля не разглашают.

Как пишут российские СМИ, последнего из действующих глав КГБ СССР, во времена которого прошла реформа некогда всесильного ведомства, похоронят на троекуровском кладбище в москве. Он запомнился тем, что по санкции последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в знак "доброй воли" передал Соединенным Штатам Америки схему прослушивания нового здания американского посольства в москве.

Следует также добавить, что Вадим Бакатин был активным переговорщиком и противником массового кровопролития. После провала Государственного комитета по чрезвычайному положению СССР в августе 1991 г. по требованию Бориса Ельцина президент СССР Михаил Горбачев и главы союзных республик во время встречи в кремле предложили Бакатину возглавить КГБ СССР для его последующей реорганизации.

В то же время, вступив в должность и начав процесс реформирования, Бакатин категорически не воспринимал самые радикальные инициативы Ельцина. Речь идет о полном блокировании деятельности КГБ, что повлекло бы увольнение всех его работников и набор совсем других кадров в новую структуру.

По мнению Бакатина, это спровоцировало бы полный развал всех органов безопасности СССР. В его планах была исключительно реорганизация структуры КГБ, однако никак не ее полное разрушение.

Как следствие, ряд управлений КГБ стали самостоятельными спецслужбами. Кроме того, из подчинения Комитета вывели Пограничные войска, а все структурные подразделения, которые все же продолжали функционировать, в дальнейшем составили основу Межреспубликанской службы безопасности — основного правопреемника Комитета госбезопасности СССР.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из агентов Комитета Государственной Безопасности СССР (КГБ), а ныне секретарь российского Совбеза николай патрушев метит занять президентское место вместо кровавого диктатора владимира путина.