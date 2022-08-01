Партійного діяча поховають на троєкурівському цвинтарі

У російській москві на 85 році життя відійшов у вічність останній голова комітету державної безпеки Радянського союзу Вадим Бакатін. Інформацію щодо причин смерті відомого радянського та російського політичного та громадського діяча не розголошують.

Як пишуть російські ЗМІ, останнього з чинних голів КДБ СРСР, за часів якого пройшла реформа колись всесильного відомства, поховають на троєкурівському цвинтарі у москві. Він запам'ятався тим, що з санкції останнього генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова на знак "доброї волі" передав Сполученим Штатам Америки схему прослуховування нової будівлі американського посольства у москві.

Варто також додати, що Вадим Бакатін був активним переговорником та противником масового кровопролиття. Після провалу Державного комітету з надзвичайного стану СРСР у серпні 1991 року на вимогу Бориса Єльцина президент СРСР Михайло Горбачов та глави союзних республік під час зустрічі у кремлі запропонували Бакатіну очолити КДБ СРСР для його подальшої реорганізації.

Водночас отримавши посаду та започаткувавши процес реформування, Бакатін категорично не сприймав найрадикальніші ініціативи Єльцина. Мова йде про повне блокування діяльності КДБ, що потягнуло б за собою звільнення всіх його працівників та набір зовсім інших кадрів у нову структуру.

На переконання Бакатіна, це спровокувало б повний розвал усіх органів безпеки СРСР. В його планах було виключно реорганізація структури КДБ, проте ніяк не її повне руйнування.

Як наслідок, ряд управлінь КДБ стали самостійними спецслужбами. Крім того, з підпорядкування Комітету вивели Прикордонні війська, а ті структурні підрозділи, які все ж функціонували надалі, в подальшому склали основу Міжреспубліканської служби безпеки — основного правонаступника Комітету держбезпеки СРСР.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один із агентів Комітету Державної Безпеки СРСР (КДБ), а нині секретар російського радбезу микола патрушев мітить зайняти президентське місце замість кривавого диктатора володимира путіна.