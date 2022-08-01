Помер російський військовий злочинець, якого заочно судили за кордоном

Головатов був полковником групи "Альфа", яка в 1991 році штурмувала телецентр Вільнюса

Колишній командир російської групи "Альфа" Михайло Головатов, який був засуджений Литвою за злочини проти жителів Вільнюса, помер у віці 72 років. Він продовжив низку смертей колишніх очільників спецпідрозділів країни-агресора.

Як передають пропагандистські ЗМІ, про смерть російського полковника у відставці повідомила асоціація ветеранів. Додаткових подробиць не розголошувалося.

Варто зазначити, що Михайло Головатов був вихованцем Ленінградської спецшколи КДБ СРСР, звідки випустився в 1973 році. Майже одразу він прийшов до групи "Альфа", у якій пройшов шлях від молодшого розвідника до командира підрозділу. Головатов очолював "Альфу" у 1991-1992 роках — на цей період припав штурм телецентру Вільнюса (Литва. 13 січня 1991 рік). Тоді радянська влада прагнула військовим методом повернути Литву до складу СРСР, з якого країна вийшла у березні 1990 року. Інтервенція розвивалася у період з 8 по 13 січня, а кульмінацією протистояння став штурм радянськими військами та спецпризначенцями вільнюського телецентру та загибель 15 осіб (з них 14 — захисники телевежі, а 1 — офіцер "Альфи").

За штурм телецентру у Вільнюсі Михайло Головатов був заарештований у Відні у 2011 році на запит Литви, однак його невдовзі випустили, що викликало хвилю протестів серед литовців. Вирок терміном ув'язнення у 12 років суд Вільнюса виніс лише у 2019 році заочно, однак покарання російський полковник не відбував.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 червня стало відомо про смерть російського співака камерунського походження, відомого хітом "Шоколадний заєць" — П’єра Нарциса. Чоловікові робили операцію на нирці, проте вона закінчилась трагічно й він помер від зупинки серця.