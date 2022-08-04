Кучма пояснив, чому путін розпочав війну проти України

Другий український президент наголошує на важливості підтримки нашої країни Заходом

Російський кривавий диктатор володимир путін міг ризикнути розпочати повномасштабну війну проти України, адже вірив у свою безкарність за цей вчинок. Такої думки дотримується другий президент України Леонід Кучма, частково підтверджуючи впевненість свого колеги Віктора Ющенка у тому, що насправді путіну ніколи не потрібна була наша земля.

Про своє враження від початку війни з росією та ймовірні причини, які рухали російським лідером, Кучма розповів в інтерв’ю "BBC Україна". Колишній політик підкреслив, що саме зараз дуже боляче вдарило по путіну.

За словами Леоніда Кучми, володимир путін не вірив, що отримає будь-яке покарання за повномасштабну війну в Україну.

"[путін] не вірив у згуртованість Заходу навколо підтримки України, не вірив у західні санкції, які здатні вкрай негативно впливати на росію", — пояснює другий президент.

Кучма впевнений, що нинішні удари по економіці росії серйозно підкосили як самого путіна, так і його впевненість. При цьому, припускає експолітик, цілком імовірно, що війни не сталося б: аби Захід зважився на превентивні санкції проти Москви.

Про своє враження від початку вторгнення Кучма говорить так: психологічно, як людина, яка вже пережила одну війну, він був готовий до подібного. Однак прихід російських військ все одно став для нього потрясінням. Він зізнається, що, швидше за все, до останнього вірив у залишки людяності у путіна.

Цікаво, що при цьому Леонід Кучма підкреслює — агресивність дій росії була помітна давно, і заперечувати її просто безглуздо.

"Щодо агресивної природи путінської росії у мене ілюзій теж не було ще з 2003 року, коли під час першої спроби московського зазіхання на український Крим я наказав стріляти на ураження, якщо росіяни таки спробують вдертися на наш острів Тузла, — говорить другий президент України. — І я розумів реальний рівень російської загрози, адже був непогано поінформований з різних джерел".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, за що, на думку Віктора Ющенка, путін настільки сильно ненавидить Україну.

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