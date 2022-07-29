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Це антиросія: Ющенко пояснив, за що путін так ненавидить Україну

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Віктор Ющенко пояснив агресію росії проти України Новина оновлена 29 липня 2022, 13:09
Віктор Ющенко пояснив агресію росії проти України

У кремлі бояться свободи, яка є в Україні

Кривавий диктатор, президент росії Володимир Путін вважає, що демократія і свобода українського народу ставить під загрозу існування його імперського режиму, і тому прагне знищити Україну, якою вона є сьогодні.

Про це третій президент України Віктор Ющенко розповів у розмові з кореспондентом "Телеграфу" Яном Доброносовим.

"Найбільше, чого завжди боявся путін, — для нього український приклад це фільм про його смерть. Демократія і свобода, якщо вона прийде в росію, це буде останній день існування режиму путіна, тому він весь час має демонструвати своїй нації, що самодержавство, імперія, православ'я – це ті цінності, які потрібно сповідувати", — наголосив Ющенко.

"Знищити Україну, знищити націю, державу, — він це вважає "проектом антиросія". Тому що чим більше матиме Україна досвіду в демократії та свободі, тим менше життя залишатиметься російському політичному режиму", — додав він.

Як повідомляв "Телеграф", на початку війни Віктор Ющенко чітко звернувся до росіян і відправив їх за відомим напрямом.

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#Володимир Путін #Віктор Ющенко