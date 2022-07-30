"Еталон фашистського режиму 21 століття": Ющенко назвав винних у перетворенні росії на тоталітарну державу

За останні 15 років помилки Заходу породили фашистську чудовисько в Росії.

За винятком кількох тисяч політв’язнів російський народ любить свій державний лад і не поважає свободу, що й уможливило встановлення в росії диктатури путіна.

Такою думку із "Телеграфом" поділився третій президент України Віктор Ющенко.

"Основна маса жителів Росії молитимуться за царизм і за свою квазі-імперію (бо справжньої імперії з росії вже ніколи не вийде) ", — вважає він.

При цьому Віктор Ющенко не схильний звинувачувати в усьому лише російський народ — не менша вина у встановленні в росії тоталітарної диктатури лежить і на країнах Заходу — тієї його частини, яку можна назвати "корумпованим Інтернаціоналом". Це частина істеблішменту західних країн, яка була розпещена "брудними" російськими грошима, що надходили від продажу нафти та газу.

"Ці вливання та платежі зміцнили диктатуру, створили авторитарну модель. Сьогодні це вже еталон фашистського режиму з погляду 21 століття", — упевнений український політик.

Віктор Ющенко вважає, що Захід має усвідомити, що без його грошей та його помилок не було б такого путіна та такої політики, яку він проводить зараз.

Серед помилок західних країн третій президент називає відмову Україні у праві на План дій на членство в НАТО, заборону на подання заявки на членство в ЄС, відмову підписувати угоду про "відкрите небо" та інші.

Лише через 30 років Європа зрозуміла, що Україна має величезні транспортні можливості і потрібна їй як "кровоносні судини" для забезпечення транспортної, енергетичної та продуктової безпеки.

Тільки у наші дні світ зрозумів, що Україна – це житниця, без якої неможливо прожити п’ять місяців. Тому що це ускладнює життя приблизно 400-500 мільйонів населення світу.

Нагадаємо, що також в інтерв’ю Ющенко назвав справжні цілі путіна у війні проти України та розповів, чому кремлівський фюрер ненавидить нашу країну.