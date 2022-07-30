"Эталон фашистского режима 21 века": Ющенко назвал виноватых в превращении рф в тоталитарное государство

За последние 15 лет ошибки Запада породили фашистское чудовище в россии

За исключением нескольких тысяч политзаключенных русский народ любит свой государственный строй и не уважает свободу, что и сделало возможным установление в россии диктатуры путина.

Таким мнение с "Телеграфом" поделился третий президент Украины Виктор Ющенко.

"Основная масса жителей рф будут молиться за царизм и за свою квази-империю (потому что настоящей империи из россии уже никогда не получится)", — считает он.

При этом Виктор Ющенко не склонен обвинять во всем только русский народ – не меньшая вина в установлении в рф тоталитарной диктатуры лежит и на странах Запада – той его части, которую можно назвать "коррумпированным Интернационалом". Это часть истеблишмента западных стран, которая была разбалована "грязными" российскими деньгами, получаемыми от продажи нефти и газа.

"Эти вливания и платежи укрепили диктатуру, создали авторитарную модель. Сегодня это уже эталон фашистского режима с точки зрения 21 века", — уверен украинский политик.

Виктор Ющенко считает, что Запад должен осознать, что без его денег и его ошибок не было бы такого путина и такой политики, которую он проводит сейчас.

В числе ошибок западных стран третий президент называет отказ Украине в праве на План действий на членство в НАТО, запрет на подачу заявки на членство в ЕС, отказ подписывать соглашение об "открытом небе" и другие.

Только через 30 лет Европа поняла, что Украина обладает огромными транспортными возможностями и нужна ей как "кровеносные сосуды" для обеспечения транспортной, энергетической и продуктовой безопасности.

Только в наши дни мир понял, что Украина – это житница, без которой невозможно прожить пять месяцев. Потому что это усложняет жизнь примерно 400-500 миллионов населения мира.

Напомним, что также в интервью Ющенко назвал настоящие цели путина в войне против Украины и рассказал, почему кремлевский фюрер ненавидит нашу страну.