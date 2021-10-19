Ющенко на фоне слухов об отставке главы Нацбанка внезапно вспомнил о работе в НБУ: под его пост в Facebook набежали боты

Виктор Ющенко вспомнил, как возглавил НБУ и был его руководителем аж 7 лет

В СМИ появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский думает над тем, чтобы заменить главу Нацбанка Кирилла Шевченко. На фоне этого третий президент Украины Виктор Ющенко вспомнил, какой была его работа в НБУ, а армия ботов в комментариях чуть не спела ему хвалебную оду.

Соответствующая публикация появилась во вторник, 19 октября, на странице Ющенко в Facebook.

Экс-президент рассказал, что слухи о его назначении главой НБУ появились в 1993 году, однако сначала он совсем не хотел этой должности и, как сам отметил, что "имел веские причины".

Ющенко заявил, что в то время "мы не имели Национального банка со времен Украинской Народной Республики, но, учитывая краткосрочность этого опыта, можно сказать, что мы не имели такого института никогда". По его словам, в Украине нужно было полностью "строить новую банковскую" систему и к этому приобщали даже тех людей, которые ничего в этой сфере не понимали.

Экс-президент в своей длинной публикации вспомнил, как один за другим менялись главы НБУ, как никто не мог спрогнозировать сколько продержится следующий руководитель Нацбанка, и какой ужасной была экономическая ситуация в Украине в те времена.

А завершил свои воспоминания тем, что после длительных дискуссий он все же стал председателем Национального банка Украины и возглавлял его в течение семи лет (с 1993 по 2000 год).

После появления воспоминаний Ющенко в Facebook их прокомментировали буквально два десятка пользователей сети, но настораживает тот факт, что один за другим в комментариях звучит исключительно похвала и призывы к Ющенко, чтобы тот возвращался в НБУ. Более того, все пользователи благодарят экс-чиновника и пишут о его профессионализме.

Возникает мысль, что на странице Ющенко появилась армия ботов, которую специально пригласили в публикацию, чтобы привлечь внимание к кандидатуре Виктора Ющенко в качестве нового главы НБУ после Кирилла Шевченко.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине все чаще стали разоблачать ботофермы, которые работали на РФ. Так, на Харьковщине СБУ "накрыла" контору, которая имела 50-тысячный фонд аккаунтов у созданных ботов, которые все время пытались дискредитировать власть. Также мы писали о раскрытии ботофермы на 15 тысяч аккаунтов в столице Украины. Она была направлена против "Крымской платформы".