Ющенко на тлі чуток про відставку глави Нацбанку раптово згадав про роботу в НБУ: під його пост в Facebook набігли боти

Віктор Ющенко згадав, як очолив НБУ і був його керівником аж 7 років

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський думає над тим, щоб замінити голову Нацбанку Кирила Шевченка. На фоні цього третій президент України Віктор Ющенко згадав, якою була його робота в НБУ, а армія ботів у коментарях ледь не заспівала йому хвалебну оду.

Відповідна публікація з’явилася у вівторок, 19 жовтня, на сторінці Ющенка у Facebook.

Екс-президент розповів, що чутки про його призначення головою НБУ з’явилися у 1993 році, однак спочатку він зовсім не хотів цієї посади і, як сам зазначив, "мав вагомі причини".

Ющенко зазначив, що на той час "ми не мали Національного банку від часів Української Народної Республіки, але, враховуючи короткотерміновість цього досвіду, можна сказати, що ми не мали такої інституції ніколи". За його словами, в Україні треба було повністю "будувати нову банківську" систему і до цього долучали навіть тих людей, які нічого у цій сфері не тямили.

Екс-президент у своїй довгій публікації пригадав, як один за одним змінювалися голови НБУ, як ніхто не міг спрогнозувати скільки протримається наступний керівник Нацбанку, і якою жахливою була економічна ситуація в Україні у ті часи.

А завершив свої спогади тим, що після тривалих дискусій він таки став головою Національного банку України і очолював його протягом семи років (з 1993 по 2000 рік).

Після появи спогадів Ющенка у Facebook їх прокоментували буквально два десятки користувачів мережі, але насторожує той факт, що один за одним у коментарях звучить виключно похвала та заклики до Ющенка, щоб той повертався у НБУ. Більше того, всі користувачі дякують екс-посадовцю і пишуть про його професіоналізм.

Виникає думка, що на сторінці Ющенка з’явилася армія ботів, яку спеціально запросили під допис, щоб привернути увагу до кандидатури Віктора Ющенка як нового голови НБУ після Кирила Шевченка.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні все частіше почали викривати ботоферми, які працювали на РФ. Так, на Харківщині СБУ "накрила" контору, яка мала 50-тисячний запас акаунтів у створених ботів, які весь час намагалися дискредитувати владу. Також ми писали про розкриття ботоферми на 15 тисяч акаунтів в столиці України. Вона була спрямована проти "Кримської платформи".