Колонія фейків: на Харківщині розкрили чергову "ботоферму" (фото, відео)

Ботоферму чоловік організував за місцем проживання.

П’ять тисяч сім-карт, комп’ютери і спеціальне обладнання, в тому числі і GSM-шлюзи — так виглядає "робочий кабінет ботовода", якого СБУ затримала на Харківщині.

Про це повідомляє сайт відомства.

На рахунку у цієї "ботоферми" 50-тисячний запас акаунтів у створених ботів. Їх завданням було створювати видимість певних подій в Інтернеті. Так, в Україні вони направили свою активність на дискредитацію влади, протидію вакцинації і виправдання агресії РФ.

Робоче місце організатора ботоферми Устаткування для організації ботоферми Співробітники СБУ вивчають докази /

Для створення п’яти ботів з акаунтами в різних соцмережах була потрібна одна сім-карта.

SIM-банк на ботофермі

Платили за роботу "ботоводу" в рублях з Російської Федерації. Організував ботоферму житель Харківщини, що раніше мав досвід в сфері телекомунікацій.

Його боти працювали, в тому числі і в дозволених в Україні соціальних мережах. Вони постили новини та коментували. Зараз СБУ встановлює, чи є зв’язок між ним і спецслужбами РФ.

Раніше "Телеграф" писав про розкриття ботоферми на 15 тисяч акаунтів в столиці України. Вона була спрямована проти "Кримської платформи".