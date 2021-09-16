Колония фейков: на Харьковщине раскрыли очередную "ботоферму" (фото, видео)
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Ботоферму мужчина организовал дома
Пять тысяч сим-карт, компьютеры и специальное оборудование, в том числе и GSM-шлюзы — так выглядит "рабочий кабинет ботовода", которого СБУ задержала на Харьковщине.
Об этом сообщает сайт ведомства.
На счету у этой "ботофермы" 50-тысячный запас аккаунтов у созданных ботов. Их задачей было создавать видимость определенных событий в Интернете. Так, в Украине они направили свою активность на дискредитацию власти, противодействие вакцинации и оправдание агрессии РФ.
Для создания пяти ботов с аккаунтами в разных соцсетях требовалась одна сим-карта.
Платили за работу "ботоводу" в рублях из Российской Федерации. Организовал ботоферму житель Харьковщины, ранее имевший опыт в сфере телекоммуникаций.
Его боты работали, в том числе, и в разрешенных в Украине социальных сетях. Они постили новости и комментировали. Сейчас СБУ устанавливает, есть ли связь между ним и спецслужбами РФ.
Ранее "Телеграф" писал про раскрытие ботофермы на 15 тысяч аккаунтов в столице Украины. Она была направлена против "Крымской платформы".
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