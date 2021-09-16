Укр

Колония фейков: на Харьковщине раскрыли очередную "ботоферму" (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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СБУ собирает улики Новость обновлена 16 сентября 2021, 14:28
СБУ собирает улики

Ботоферму мужчина организовал дома

Пять тысяч сим-карт, компьютеры и специальное оборудование, в том числе и GSM-шлюзы — так выглядит "рабочий кабинет ботовода", которого СБУ задержала на Харьковщине.

Об этом сообщает сайт ведомства.

На счету у этой "ботофермы" 50-тысячный запас аккаунтов у созданных ботов. Их задачей было создавать видимость определенных событий в Интернете. Так, в Украине они направили свою активность на дискредитацию власти, противодействие вакцинации и оправдание агрессии РФ.

Рабочее место организатора ботофермы
Рабочее место организатора ботофермы
Оборудование для организации ботофермы
Оборудование для организации ботофермы
Сотрудники СБУ изучают улики /
Сотрудники СБУ изучают улики /

Для создания пяти ботов с аккаунтами в разных соцсетях требовалась одна сим-карта.

SIM-банк на ботоферме
SIM-банк на ботоферме

Платили за работу "ботоводу" в рублях из Российской Федерации. Организовал ботоферму житель Харьковщины, ранее имевший опыт в сфере телекоммуникаций.

Его боты работали, в том числе, и в разрешенных в Украине социальных сетях. Они постили новости и комментировали. Сейчас СБУ устанавливает, есть ли связь между ним и спецслужбами РФ.

Ранее "Телеграф" писал про раскрытие ботофермы на 15 тысяч аккаунтов в столице Украины. Она была направлена против "Крымской платформы".

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