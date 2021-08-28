Працювали проти "Кримської платформи" відразу з 15 тисяч акаунтів: у Києві викрили чергову проросійську ботоферму
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Російські агенти створили 15 тис. акаунтів для поширення негативної інформації про саміт.
У Києві працівники СБУ викрили величезну ботоферму спецслужб Російської Федерації, призначену для дискредитації "Кримської платформи", яка сталася 22 серпня в українській столиці. Це вже не перший випадок, коли російські агенти намагаються підірвати авторитет України і саміту.
Про це в суботу, 28 серпня, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Агенти створили понад 15 тисяч анонімних акаунтів, щоб поширювати негативну інформацію про Україну і результати "Кримської платформи".
Зловмисники публікували свої повідомлення від імені "рядових громадян", щоб це виглядало більш реалістично.
В основному агенти працювали в таких соціальних мережах, як Facebook, Instagram і Tik-Tok.
Відомо, що до числа організаторів входять четверо жителів Києва. Щоб створювати акаунти в інтернеті та ділиться потім публікаціями вони трохи переобладнали приміщення одного з офісів у центрі столиці.
Платили агентам з території Росії. До того ж робили це завдяки електронним платіжним системам, забороненим в Україні.
Правоохоронці після прибуття на місце, де відбувалися злочини, обшукали приміщення ботоферми і знайшли там 300 модемів для доступу в інтернет, кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку. Також працівники поліції виявили десятки мобільних терміналів і комп’ютерну техніку, в якій були докази протиправної діяльності.
У прокуратурі м. Київ відкрили кримінальне провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу.
Зараз слідчі встановлюють всі деталі злочину і особи зловмисників.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 липня в Черкаській області співробітники СБУ затримали українця, який передавав російським розвідникам інформацію про військові стратегічні об’єкти регіону.
Нагадуємо, що минулого року бойовики з так званої "ЛНР" намагалися завербувати чиновника Міністерства юстиції, але контррозвідники СБУ викрили їх.
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