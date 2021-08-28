Работали против "Крымской платформы" сразу с 15 тысяч аккаунтов: в Киеве разоблачили очередную пророссийскую ботоферму
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Российские агенты создали 15 тыс. аккаунтов для распространения негативной информации о саммите.
В Киеве работники СБУ разоблачили огромную ботоферму спецслужб Российской Федерации, предназначенную для дискредитации "Крымской платформы", которая произошла 22 августа в украинской столице. Это уже не первый случай, когда российские агенты пытаются подорвать авторитет Украины и саммита.
Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Агенты создали более 15 тысяч анонимных аккаунтов, чтобы распространять негативную информацию об Украине и результатах "Крымской платформы".
Злоумышленники публиковали свои сообщения от имени "рядовых граждан", чтобы это выглядело более реалистично.
В основном агенты работали в таких соцсетях, как Facebook, Instagram и Tik-Tok.
Известно, что в число организаторов входят четверо жителей Киева. Чтобы создавать аккаунты в интернете и делится потом публикациями они немного переоборудовали помещение одного из офисов в центре столицы.
Платили агентам с территории России. К тому же делали это благодаря электронным платежным системам, запрещённым в Украине.
Правоохранители после прибытия на место, где совершались преступления, обыскали помещение ботофермы и нашли там 300 модемов для доступа в интернет, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи. Также полицейские обнаружили десятки мобильных терминалов и компьютерную технику, в которой были доказательства противоправной деятельности.
В прокуратуре г. Киев открыли уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.
Сейчас следователи устанавливают все детали преступления и личности злоумышленников.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 июля в Черкасской области сотрудники СБУ задержали украинца, который передавал российским разведчикам информацию о военных стратегических объектах региона.
Напоминаем, что в прошлом году боевики из так званой "ЛНР" пытались завербовать чиновника Министерства юстиции, но контрразведчики СБУ разоблачили их.
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