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Работали против "Крымской платформы" сразу с 15 тысяч аккаунтов: в Киеве разоблачили очередную пророссийскую ботоферму

Автор
И. Гамчук
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Работали против "Крымской платформы" сразу с 15 тысяч аккаунтов: в Киеве разоблачили очередную пророссийскую ботоферму Новость обновлена 28 августа 2021, 15:51
В Киеве агенты РФ оборудовали офис.

Российские агенты создали 15 тыс. аккаунтов для распространения негативной информации о саммите.

В Киеве работники СБУ разоблачили огромную ботоферму спецслужб Российской Федерации, предназначенную для дискредитации "Крымской платформы", которая произошла 22 августа в украинской столице. Это уже не первый случай, когда российские агенты пытаются подорвать авторитет Украины и саммита.

Об этом в субботу, 28 августа, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Агенты создали более 15 тысяч анонимных аккаунтов, чтобы распространять негативную информацию об Украине и результатах "Крымской платформы".

Злоумышленники публиковали свои сообщения от имени "рядовых граждан", чтобы это выглядело более реалистично.

В основном агенты работали в таких соцсетях, как Facebook, Instagram и Tik-Tok.

Известно, что в число организаторов входят четверо жителей Киева. Чтобы создавать аккаунты в интернете и делится потом публикациями они немного переоборудовали помещение одного из офисов в центре столицы.

Платили агентам с территории России. К тому же делали это благодаря электронным платежным системам, запрещённым в Украине.

Правоохранители после прибытия на место, где совершались преступления, обыскали помещение ботофермы и нашли там 300 модемов для доступа в интернет, несколько тысяч сим-карт различных операторов мобильной связи. Также полицейские обнаружили десятки мобильных терминалов и компьютерную технику, в которой были доказательства противоправной деятельности.

В прокуратуре г. Киев открыли уголовное производство по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.

Сейчас следователи устанавливают все детали преступления и личности злоумышленников.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 28 июля в Черкасской области сотрудники СБУ задержали украинца, который передавал российским разведчикам информацию о военных стратегических объектах региона.

Напоминаем, что в прошлом году боевики из так званой "ЛНР" пытались завербовать чиновника Министерства юстиции, но контрразведчики СБУ разоблачили их.

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