Працювали проти "Кримської платформи" на замовлення з РФ: СБУ "накрила" російських агентів у Херсоні

Російські агенти з Херсону закликали захопити владу.

У Херсоні працівники Служби безпеки України (СБУ) викрили групу агентів з російських спецслужб, які намагалися дискредитувати "Кримську платформу", яка відбулася 23 серпня 2021 року в Києві.

Про це в п’ятницю, 27 серпня, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними оперативників, кілька місцевих жителів закликали користувачів соцмереж захопити владу, а також змінити державні кордони України.

Крім того, російські спецслужби дали найманим агентам установку по "дискредитації Кримської платформи, її учасників і результатів".

Щоб отримати довіру серед людей і приховати свої особистості дані, агенти виставляли публікації зі своїми заявами від "лідерів громадської думки".

"Інформацію для своїх" публікацій "вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів незаконних збройних формувань так званих" Л/ДНР ", — говорять в СБУ.

Під час обшуків будинків зловмисників оперативники знайшли комп’ютерну техніку, в якій були всі докази злочину.

Правоохоронці оголосили одному з організаторів групи про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Крім того, до злочину були залучені не тільки жителі Херсона, а ще два чоловіка із Дніпропетровської та Хмельницької областей.

За даними СБУ, їх так само як і інших агентів, затримали та визнали винними за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ФСБ Росії погрожували працівнику СБУ, щоб отримати інформацію про Запорізьку АЕС — вони шантажували його батьком, затриманим на кордоні в РФ.

Нагадуємо, що в кінці липня співробітники СБУ затримали українця, який передавав російським розвідникам інформацію про військові стратегічні об’єкти Черкаської області.