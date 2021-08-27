Работали против "Крымской платформы" по заказу из РФ: СБУ "накрыла" российских агентов в Херсоне

Российские агенты из Херсона призвали захватить власть.

В Херсоне работники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу агентов из российских спецслужб, которые пытались дискредитировать "Крымскую платформу", состоявшеюся 23 августа 2021 года в Киеве.

Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным оперативников, несколько местных жителей призывали пользователей соцсетей захватить власть, а также изменить государственные границы Украины.

Кроме того, российские спецслужбы дали наемным агентам установку по "дискредитации Крымской платформы, ее участников и результатов".

Чтобы получить доверие среди людей и скрыть свои личности агенты выставляли публикации со своими заявлениями от "лидеров общественного мнения".

"Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР", - говорят в СБУ.

Во время обысков домов злоумышленников оперативники нашли компьютерную технику, в которой были все доказательства преступления.

Правоохранители объявили одному из организаторов группы о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в преступлении были задействованы не только жители Херсона, а еще два мужчины из Днепропетровской и Хмельницкой областей.

По данным СБУ, их так же, как и других агентов, задержали и признали виновными по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ФСБ России угрожали работнику СБУ, чтобы получить информацию о Запорожской АЕС — они шантажировали его отцом, задержанным на границе в РФ.

Напоминаем, что в конце июля сотрудники СБУ задержали украинца, который передавал российским разведчикам информацию о военных стратегических объектах Черкасской области.