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СБУ задержала завербованного российской разведкой украинца: видео спецоперации
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СБУ задержала завербованного российской разведкой украинца: видео спецоперации

СБУ задержала завербованного российской разведкой украинца: видео спецоперации
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф СБУ

В Черкасской области 28 июля контрразведчики СБУ разоблачили агента российской военной разведки - Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 

Об этом в среду сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители задержали агента, когда тот получал секретную информацию об одном из складов артиллерийских боеприпасов региона. 

Как выяснили оперативники, злоумышленником оказался житель Черкасской области, которого завербовала российская спецслужба, когда тот находился на территории РФ. 

Основной его задачей был сбор и передача информации о военных стратегических объектах, сообщает украинская спецслужба.

Кроме того, для выполнения указаний российских агентов, наемник пытался привлечь к противоправной деятельности военнослужащего Вооруженных сил Украины. 

Контрразведчики и следователи СБУ выяснили, что шпиону удалось уже несколько раз собрать сведения, в том числе с ограниченным доступом, о местах расположения артиллерийских складов на территории региона, режиме их охраны, перечне и количестве боеприпасов, хранящихся на них. 

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Сейчас Черкасская областная прокуратура решает вопрос об обращении в суд с целью избрания ему меры пресечения. 

Ранее эстонская разведка назвала наиболее вероятную территорию, откуда Россия может вторгнуться в Украину.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

СБУ, Черкасская область, Контрразведка СБУ, Разведка РФ.
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