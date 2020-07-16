Хто такий Кирилл Шевченко: Кандидат на пост глави Нацбанку

Цілком ймовірно, що вже завтра в Україні призначать нового главу Національного банку. Офіційний кандидат на цей пост вже є.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку. Документ вже доступний до прочитання на сайті Верховної Ради.

Трохи раніше народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у себе на Facebook повідомив, що питання призначення нового глави НБУ на профільному комітеті Ради розглянуть вже завтра о 9:00. Це означає, що і в зал це питання, швидше за все, винесуть максимально швидко.

Таким чином, в разі успішного голосування саме Кирило Шевченко може стати наступником раніше відправленого у відставку Якова Смолія. Розповідаємо, що про нього відомо.

Хто такий Кирило Шевченко?

На цей момент Кирило Шевченко займає пост глави правління "Укргазбанку". І робить це з травня 2015 року.

Деталі біографії:

Кирило Шевченко народився 25 жовтня 1972 року. У 1994 році отримав диплом Харківського державного економічного університету за кваліфікацією "економіст".

З серпня 1994 року по березень 1995 року він працював на різних посадах в ЗАТ "Український Кредитний Банк". Шевченко також встиг попрацювати в "Авалі" (в тому числі, провідним економістом сектора кредитних ресурсів кредитного відділу).

Від жовтня 1995 року по грудень 2006 року працював у банку "Фінанси та кредит". "Дослужився" до поста першого заступника голови правління банку.

З грудня 2006 року по травень 2009 року очолював правління Державної іпотечної установи.

З травня 2009 року по вересень 2009 року був радником прем'єр-міністра України.

З вересня 2009 року по квітень 2010 року - обіймав посаду заступника голови правління "Укргазбанку".

З 26 грудня 2014 року - в.о. голови правління "Укргазбанку". З 28 травня 2015 року - голова правління "Укргазбанку" без приставки в.о.

деталі

День тому президент України Володимир Зеленський повідомив директору-розпоряднику МВФ Крісталіна Георгієва, що до кінця тижня внесе на розгляд Верховної Ради кандидатуру "незалежного технократа" на пост глави Нацбанку.

У свою чергу, МВФ закликав Зеленського зберегти незалежність Нацбанку.

"В інтересах України - зберегти незалежність НБУ, і це також є вимогою в межах поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала президента Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної і фінансової політики - це ключ до більш активного інвестування та інклюзивного зростання", - заявила Крісталіна Георгієва .