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Четвер, 02.07.2020
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Марченко про відставку Смолія: Це не має вплинути на макроекономічну стабільність України

Марченко про відставку Смолія: Це не має вплинути на макроекономічну стабільність України
15:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Відставка голови Національного банку України не має впливати на макроекономічну стабільність в Україні. Про це у четвер на брифінгу сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Міністерство фінансів буде і далі проводити розважливу фіскальну політику. Ми сподіваємось на те що Національний банк також з нами буде співпрацювати в проведенні своєї монітарної політики, не залежно від того хто буде керівником. Я вважаю, що відставка голови Національного банку України не має впливати на макроекономічну стабільність держави. Зараз як ніколи у нас є достатньо можливостей і ресурсів для того, щоб забезпечити макроекономічну стабільність", - сказав міністр.

З його слів, на 1 липня на єдиному казначейському рахунку України "безпрецедентно значний обсяг коштів" – 75 млрд грн. в гривні і понад 1 млрд дол. США у валюті.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”.

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2 липня Зеленський передав на розгляд Верховної Ради проект постанови №3772 про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

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Все по темі:

НБУ, Нацбанк, Мінфін, Яків Смолій, Сергій Марченко.

Автор:

Телеграф
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