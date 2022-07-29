Это антироссия: Ющенко объяснил, за что путин так ненавидит Украину

В кремле боятся свободы, которая есть в Украине

Кровавый диктатор, президент рф владимир путин считает, что демократия и свобода украинского народа ставит под угрозу существование его имперского режима, и потому стремится уничтожить Украину, какой она есть сегодня.

Об этом третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал в разговоре с корреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым.

"Наибольшее, чего всегда боялся путин, — для него украинский пример это фильм о его кончине. Демократия и свобода, если она придет в россию, это будет последний день существования режима путина, потому он все время должен демонстрировать своей нации, что самодержавие, империя, православие это те ценности, которые нужно исповедовать", — подчеркнул Ющенко.

"Уничтожить Украину, уничтожить нацию, государство, — он это считает "проектом антироссия". Потому что чем больше будет иметь Украина опыта в демократии и свободе, тем меньше жизни остается российскому политическому режиму", — добавил он.

Как сообщал "Телеграф", в начале войны Виктор Ющенко четко обратился к россиянам и послал их по известному направлению.