"Іди на х*й! Слава Україні": обращение Ющенко к россиянам порадовало украинцев

Многие украинцы поддержали экс-президента Украины.

Третий президент Украины Виктор Ющенко достаточно эмоционально обратился к развязавшему войну диктатору владимиру путину и российской армии, которая уже седьмой день штурмует украинские города. Политик не верит, что его послание будет понято адресатом, однако надеется на остальных россиян.

Свое обращение Ющенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Экс-президент отметил, что наша страна сейчас находится в огне, от чего погибают дети, женщины и мужчины. А погибают они от врагов всех украинцев — московской хунты, русского фашистского режима, т.н. "русского мира", который пришел 7 дней назад с войной на мирную Украину.

"Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, в сегодняшних поколениях. Вы – прокляты! Вы не "освободители" — вы чума, вы палачи, которые приносят мучения на святую Украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской Нации и Государству. Вас никто не зовет и никто не хочет видеть вас ни в одном Украинском доме, ни в одном украинском селе и местечке. Вас сегодня может с радостью принять только сырая Земля. И она, кстати, это удачно делает уже седьмой день!" — говорится в обращении Виктора Андреевича.

Также Ющенко обратился и к россиянам, призывая их прекратить поддерживать преступный режим, и научится сначала думать, а потом говорить. Кроме этого экс-президент отметил, что нужно уметь нести ответственность за свои слова, действия и поступки.

"Адресату желаю покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему самый доступный! Иди на х*й! Слава Украине!" — закончил свое обращение Ющенко.

Подписчики политика радушно приняли обращение экс-президента, оставляя ему в комментариях благодарность за участие и небезразличие к судьбе украинцев и Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия российских оккупантов касаемо обстрелов жилых массивов в различных городах страны. По его словам, такое поведение недопустимо и бесчеловечно.