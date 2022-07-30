Власниками карток можуть стати 20,9 млн росіян – саме така кількість громадян мають дохід нижче за прожитковий мінімум.

"Успіхи" українофоба путіна на фронті і в економіці призвели до того, що населення росії стрімко біднішає, і в держдумі країни навіть виступили з ініціативою ввести соціальні знижкові карти, за якими збіднілі громадяни зможуть купувати продукти та ліки.

Про це пропутинському виданню "Известия" розповів один із авторів законодавчої ініціативи Ярослав Нілов.

Якщо законопроект буде схвалений, то карти знижок з’являться на росії вже в 2023 році, і магазини і аптеки, що беруть участь у даній програмі, надаватиму таким громадянам знижки на продукти та ліки.

За попередніми розрахунками, аудиторія карт налічуватиме 20,9 мільйона росіян — саме така кількість громадян країни-агресора мають дохід нижче за прожитковий мінімум — 13,9 тис. руб.

За даними видання The Moscow Times, зростання цін у Росії знецінило доходи та заощадження громадян. Реальні пенсії в восії впали рекордно з 1999 року (на 8,2% у квітні), а спад реальних зарплат виявився найсильнішим з 2015 року (на 7,2% у квітні та 6,1% у травні). З цієї причини 22 липня Мінпромторг країни схвалив програму фудшерингу, в рамках якої росіяни будуть безкоштовно отримувати продукти з терміном придатності, що закінчується.

Нагадаємо, що третій президент України Віктор Ющенко вважає, що путін дійсно не має талантів ні в економіці, ні в питаннях безпеки країни, тому змушений постійно вдаватися до нападів на сусідів.