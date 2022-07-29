У росії стартували Сільські ігри: у програмі міні-лапта та старти серед доярок та косарів

путін звернувся до учасників "ігор"

Росіяни розуміють, що спортсменів з рф не допустять до найближчих Олімпійських ігор через повномасштабну агресію проти України, а тому в росії намагаються імпортозамістити Олімпіаду. Напередодні кривавий диктатор володимир путін звернувся до учасників XIII Сільських ігор.

Про це повідомляє прокремлівське видання ТАСС. Путін зазначив, що Всеросійські літні сільські спортивні ігри нібито користуються популярністю.

"Омська область гостинно зустрічає велику команду учасників цих престижних змагань, адже бути на цьому масштабному святі, проявити себе, продемонструвати свої таланти та здібності прагнуть спортсмени з багатьох регіонів країни. Об’єднуючи працівників агропромислового комплексу, людей різного віку та професій, ігри користуються заслуженою популярністю, являються яскравою, значною подією в житті російського села", — написав путін.

Зазначимо, Сільські ігри пройдуть у рф до 31 липня. Програма змагань включає такі дисципліни:

армспорт,

городковий спорт

волейбол,

міні-лапта,

легкоатлетичні старти серед доярок, косарів та механізаторів,

самбо,

легка атлетика,

перетягування канату,

настільний теніс,

гирьовий спорт,

поліатлон,

змагання спортивних сімей

У мережі лише посміялися з показухи російської влади, адже в рф села просто вимирають.

У росії висміяли слова путіна про Сільські ігри

Додамо, що в росії анонсували проведення "Спартакіад", що, на думку кремля, замінить для російських спортсменів Олімпійські ігри. До речі, у рф хочуть заборонити вітчизняним атлетам змінювати громадянство під час війни з Україною.