путин обратился к участникам "игр"

Россияне понимают, что спортсменов из рф не допустят к ближайшим Олимпийским играм из-за полномасштабной агрессии против Украины, а потому в рф пытаются импортозаместить Олимпиаду. Накануне кровавый диктатор владимир путин обратился к участникам XIII Сельских игр.

Об этом сообщает прокремлевское издание ТАСС. путин отметил, что Всероссийские летние сельские спортивные игры якобы пользуются популярностью.

"Омская область гостеприимно встречает большую команду участников этих престижных соревнований, ведь поприсутствовать на этом масштабном празднике, проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности стремятся спортсмены из многих регионов страны. Объединяя работников агропромышленного комплекса, людей самых разных возрастов и профессий, игры пользуются заслуженной популярностью, являются ярким, значимым событием в жизни российского села", — написал путин.

Отметим, Сельские игры продлятся в рф до 31 июля. Программа соревнований включает в себя такие дисциплины:

армспорт,

городошный спорт,

волейбол,

мини-лапта,

легкоатлетические старты среди доярок, косарей и механизаторов,

самбо,

легкая атлетика,

перетягивание каната,

настольный теннис,

гиревой спорт,

полиатлон,

соревнования спортивных семей

В сети лишь посмеялись над показухой российских властей, ведь в рф села попросту вымирают.

В россии высмеяли слова путина про Сельские игры

Добавим, что в россии анонсировали проведения Спартакиад, что, по мнению кремля, заменит для российских спортсменов Олимпийские игры. К слову, в рф хотят запретить отечественным атлетам менять гражданство во время войны с Украиной.