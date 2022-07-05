"Импортозамещение подьехало": в россии анонсировали "альтернативную Олимпиаду"

В сети лишь смеются с попыток рф провести большой спортивный турнир

В россии из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований пройдет Спартакиада.

О формате Всероссийской Спартакиады рассказал министр спорта рф Олег Матыцин, передает "Матч ТВ".

Матыцин сообщил, что на Спартакиаде, которая пройдет в августе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге спортсмены будут соревноваться в 38 олимпийских видах спорта, а также в самбо. В турнире примут участие 13 тысяч человек.

"В ряде видов спорта присутствует своя специфика в части проведения. Например, соревнования по волейболу пройдут в 6 субъектах российской федерации, по велосипедному спорту в 3 субъектах российской федерации.

Наибольшее количество спортивных соревнований будет проводиться в Москве – 18 видов спорта; в Республике Татарстан – 12 видов; в Московской области – 6 видов; В Санкт-Петербурге – 3 вида спорта; в Краснодарском крае, Новгородской, Калининградской, Челябинской, Новосибирской, Тульской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Камчатском крае – по 1 виду спорта.

Предполагаемое количество участников Спартакиады составит порядка 13 000 человек", – сказал Матыцин.

В сети лишь посмеялись со слов министра.

Ранее бывший советский биатлонист Александр Тихонов набросился на норвежцев из-за отстранения россиян в лыжном спорте.

Напомним, рф проиграла апелляцию в деле о международном бане в хоккее.