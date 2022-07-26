Новый девиз Олимпиады напугал россиян

Россияне оказались не в восторге от нового слогана Олимпийских игр

Заслуженный тренер россии по гандболу Евгений Трефилов, который недавно случайно объяснил провал российской армии в Украине, высказался о новом слогане Олимпиады-2024 в Париже. Соревнования пройдут под девизом "Широко открытые Игры" (Games Wide Open).

Соответствующий комментарий Трефилова доступен на Р-Спорт. Тренер усмотрел в девизе ОИ-2024 издевку и запугивание рф, ведь спортсмены этой страны, похоже, не будут допущены к Играм из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Уже говорено-переговорено, что нас на Олимпиаду не пустят. Этот слоган уже как издевательство идет и легкое помешательство. Уже всех. Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу", – заявил Трефилов.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала слоган ОИ-2024 в Париже "идиотским"

"Какой-то идиотский слоган. Но нам все равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет", – считает Тарасова.

Напомним, в россии хотят заменить Олимпийские игры Спартакиадами. А вот российских спортсменов, которые захотят поменять гражданство ради выступления на ОИ ждет неприятный сюрприз. Уже сейчас ведутся разговоры о том, чтобы прировнять их к предателям.