"Імпортозаміщення під’їхало": у росії анонсували "альтернативну Олімпіаду"

У мережі лише сміються зі спроб росії провести великий спортивний турнір

У рф через усунення російських спортсменів від міжнародних змагань пройде Спартакіада.

Про формат Всеросійської Спартакіади розповів міністр спорту росії Олег Матицин, передає "Матч ТВ".

Матицин повідомив, що на Спартакіаді, яка пройде в серпні в Москві, Казані та Санкт-Петербурзі спортсмени змагатимуться у 38 олімпійських видах спорту, а також у самбо. У турнірі візьмуть участь 13 тисяч людей.

"У ряді видів спорту присутня своя специфіка в частині проведення. Наприклад, змагання з волейболу пройдуть у 6 суб’єктах російської федерації, з велосипедного спорту в 3 суб’єктах російської федерації.

Найбільша кількість спортивних змагань проводитиметься у Москві – 18 видів спорту; у Республіці Татарстан – 12 видів; у Московській області – 6 видів; У Санкт-Петербурзі – 3 види спорту; у Краснодарському краї, Новгородській, Калінінградській, Челябінській, Новосибірській, Тульській областях, Карачаєво-Черкеській Республіці та Камчатському краї — по 1 виду спорту.

Очікувана кількість учасників Спартакіади становитиме близько 13 000 осіб", – сказав Матицин.

У мережі лише посміялися зі слів міністра.

Раніше колишній радянський біатлоніст Олександр Тихонов накинувся на норвежців через усунення росіян у лижному спорті.

Нагадаємо, росія програла апеляцію у справі про міжнародний бан у хокеї.