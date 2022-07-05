Радянський чемпіон розповів, коли Захід прийде до росії на уклін

Колишній біатлоніст накинувся на норвежців

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов, який нещодавно закликав молодих спортсменів тікати з рф, прокоментував рішення Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) про продовження усунення російських та білоруських лижників до кінця літнього сезону.

Відповідний коментар Тихонова доступний на metaratings.ru.

Тихонов вважає, що у всіх бідах російських лижників винні норвежці, які не хочуть бачити росію на міжнародній арені. Олександр також додав, що усунення росіян від змагань — це ознака поваги. Крім того, ексбіатлоніст зазначив, що "все закінчиться у вересні", а потім до росії "вони прийдуть на уклін".

"Якщо продовжили усунення, значить, нас поважають. Можу сказати, що з міжнародної федерації потрібно прибрати всіх норвежців, це сто відсотків. Вони розпусники та п’яниці, нехай сидять і заткнуть свій язик в одне місце. На сьогодні вони вішають портрет Олександра Большунова для мотивації, але я їм сказав, що треба вішати портрет володимира путіна. Наприкінці вересня це все закінчиться, вони прийдуть на уклін", – сказав Тихонов.

Раніше Тихонов розкритикував усіх, хто їде з росії у важкі для країни часи.

Нагадаємо, Тихонов також хотів, щоб російські спортсмени тренувалися в приміщеннях, де висів би портрет путіна.