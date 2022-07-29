"Пора переїжджати в росію": путінські пропагандисти зганьбилися з відео про "щасливу країну"

Своїх красивих жінок в росії також бракує, адже у відео показали українську модель

В країні-агресорці росії став вірусним ролик про те, як гарно там жити й закликом переїжджати в "щасливу країну". Його розтиражували безліч пропагандистських ЗМІ, однак нікого не збентежив той факт, що в ролику використали об'єкти української архітектури та навіть відео моделі з України, яке видали для підтвердження "краси російських жінок".

Хто був замовником цього відео невідомо, але воно майже одночасно з'явилося на десятках різних каналів та майданчиків без згадування авторства. Очевидно, що ролик розрахований на іноземців, адже вийшов він англійською мовою та такими ж субтитрами.

"Це Росія. Смачна кухня. Гарні жінки. Дешевий газ. Багата історія. Відома по всьому світу література. Унікальна архітектура. Родюча земля. Дешева електрика та вода. Балет. Дешеве таксі та послуги доставки. Традиційні цінності. Християнство. Жодної культури скасування. Гостинність. Горілка. Економіка, здатна вистояти тисячі санкцій. Час переїжджати до Росії. Чи не відкладайте. Зима близько", — йдеться у пропагандистському ролику.

Роспропаганда зганьбилася роликом про "щасливу росію", використавши кадри України

Примітно, що у цьому ролику можна чітко побачити напис українською мовою під серпом та молотом на заставці, павільйон України на ВДНГ (знаходиться у Києві). Нікого не збентежив й Микола Гоголь, який народився в Сорочинцях на Полтавщині й був одним з найяскравіших представників "української школи" — письменника як "великого російського письменника" показали у ролику перед Олександром Пушкіним. А як ілюстрацію "гарних російських жінок" показали українську модель Соню Капітонову, яка знімалася в кліпі українських виконавців.

Напис українською у пропагандистському ролику росіян

Павільйон ВДНГ у Києві, який з'явився у тому самому ролику

Миколу Гоголя роспропаганда видала за "великого російського письменника"

А відео моделі з України Соні Капітонової стало підтвердженням "краси російських жінок"

Нагадаємо, що представники російської пропаганди ганьбляться далеко не вперше. Наприклад, у Сибіру журналісти зняли ролик про те, що сім'я російського військового не може отримати похоронні виплати від держави, а в кадр потрапив холодильник з українською етикеткою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що італійський журналіст у прямому ефірі обізвав пропагандиста Соловйова "гів**ком".