Бідні випускники: у Бердянську окупанти "допомогли" підліткам з атестатами

Головною метою видачі "атестатів" виявилося просте пропагандистське фото

Російські окупанти у Бердянську (Запорізька область) продовжують дурити мешканців і тепер взялися за дітей, видаючи їм "атестати", які ніде не визнають.

Як повідомляє телеграм-канал "Бердянськ в окупації", росіяни заманюють місцевих дітей до шкіл під приводом отримання "атестату" і навіть видають папірець в обмін на "щасливе" групове фото для пропагандистських ЗМІ.

Проте після отримання цього "документу" учні з ним не можуть вступити до навчальних закладів не лише України чи Європи, а й навіть окупованого Криму.

Зокрема одні з мешканців міста вирішили поцікавитися у кримському ВНЗ про те, чи можна до них вступати з подібним атестатом, на що отримали негативну відповідь.

"З таким до нас не можна", — відповіли у навчальному закладі.

Як повідомлялося раніше, Бердянськ, як і інші міста Запорізької області, окупанти готують до "референдуму", а останніми днями там активізувалося переміщення військової техніки та посилилися патрулі росіян. При цьому виживати в місті стає все складніше, ціни поступово переводять у рублі, а через зрив курортного сезону багато хто втратив звичний спосіб заробітку.