Життя в окупації. Бердянськ: порожні курорти, російські військові та примарний шанс виїхати (фото, відео)

Приморське місто наповнене не туристами, а російськими військовими

Територія Запорізької області окупована приблизно на 60%, серед великих міст, які опинилися в окупації — курортний Бердянськ. Цьогоріч сезону відпочивальників майже немає — на пляжах виключно місцеві та нечасті гості з інших міст.

Мешканці Бердянська розповідають, що в місті активізувалися російські військові — їздять військові "КамАЗи", кружляють гелікоптери, ходять озброєні окупанти. Вороги укріплюють позиції та переміщають ППО.

Тим часом в місті ситуація ускладнюється — рахунки за комунальні послуги місцевий водоканал виставляє в рублях, а інтернет коштуватиме все дорожче з 1 серпня. При цьому звичного заробітку у людей немає — туристи не приїхали в окуповане місто.

Дамба у Бердянську до та під час окупації

У Бердянську, як і по всі окупованій території, продовжують чекати на звільнення та вірять у ЗСУ.

Написи у Бердянську

Багато хто намагається вибратися з окупації через Василівку. Ситуація — критична. Біля проїзду на підконтрольну частину України зібралися близько 800 машин та автобусів, люди живуть в машинах кілька днів, а окупанти пропускають лише по кілька автівок. Така ситуація вже кілька діб.

Ситуація в Василівці

Не краще ситуація і в окупованій Кириллівці — курортне селище практично вимерло через відсутність сезону — туристи давали основний заробіток.

Від окупації страждають і курорти Чорного моря. "Телеграф" розповідав, що в Залізному Порту дельфіни почали припливати до берега — для них війна теж стала випробуванням.