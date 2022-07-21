Життя в окупації. Бердянськ: порожні курорти, російські військові та примарний шанс виїхати (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1129
Приморське місто наповнене не туристами, а російськими військовими
Територія Запорізької області окупована приблизно на 60%, серед великих міст, які опинилися в окупації — курортний Бердянськ. Цьогоріч сезону відпочивальників майже немає — на пляжах виключно місцеві та нечасті гості з інших міст.
Мешканці Бердянська розповідають, що в місті активізувалися російські військові — їздять військові "КамАЗи", кружляють гелікоптери, ходять озброєні окупанти. Вороги укріплюють позиції та переміщають ППО.
Тим часом в місті ситуація ускладнюється — рахунки за комунальні послуги місцевий водоканал виставляє в рублях, а інтернет коштуватиме все дорожче з 1 серпня. При цьому звичного заробітку у людей немає — туристи не приїхали в окуповане місто.
У Бердянську, як і по всі окупованій території, продовжують чекати на звільнення та вірять у ЗСУ.
Багато хто намагається вибратися з окупації через Василівку. Ситуація — критична. Біля проїзду на підконтрольну частину України зібралися близько 800 машин та автобусів, люди живуть в машинах кілька днів, а окупанти пропускають лише по кілька автівок. Така ситуація вже кілька діб.
Не краще ситуація і в окупованій Кириллівці — курортне селище практично вимерло через відсутність сезону — туристи давали основний заробіток.
Від окупації страждають і курорти Чорного моря. "Телеграф" розповідав, що в Залізному Порту дельфіни почали припливати до берега — для них війна теж стала випробуванням.