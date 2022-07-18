Життя в окупації. Кирилівка: росіяни "звільнили" людей від заробітку й відпочинку

Місцеве населення з огляду на відсутність людей втратило роботу

Російські окупанти своїм приходом в Кирилівку Запорізької області зруйнували життя місцевому населенню, адже курортний сезон у місті на Азовському морі так і не розпочався. Таким чином люди залишилися без роботи, а щорічні відпочивальники втратили можливість відпочити.

Кадрами життя в окупованому селищі поділилося видання "РІА Мелітополь". За словами очевидців, на вулицях, де раніше вирувало життя, зараз пусто.

Майже повна відсутність відпочивальників на пляжах не дала змоги відкрити літні торгові точки, атракціони. Також немає у курортній частині міста риби, як і її продавців. А те, що продається, має надто високу ціну.

"Кирилівка всі роки славилася бичками. Їх можна було купити на кожному кроці. Пригадується, що на 10 гривень можна було взяти 3 штуки. А зараз? І риби нема, і продавців риби нема. Знайшли бички. За 4 штуки сплатили 50 грн. Дорого чи ні, хай кожен визначить для себе, але смачні вони як тоді, коли були по 3 грн", – діляться враженням люди у каналі "Улюблена Кирилівка".

Майже зникли з пляжів і медузи, які раніше роїлися на пляжах Кирилівки. Зараз їх бачать тут надто рідко.

Місцеві кажуть, що росіяни дійсно "звільнили" курортне селище, але тільки від нормального життя, людей від заробітку та відпочинку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як живе в окупації курортне Лазурне на Чорному морі. Також ми писали, що у Бердянську суттєво злетіли ціни на продукти та предмети гігієни, а у Залізному Порту сезон і не розпочинався — кафе стоять забиті дошками.