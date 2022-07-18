Жизнь в оккупации. Кирилловка: россияне "освободили" людей от заработка и отдыха

Местное население из-за отсутствия людей потеряло работу

Российские оккупанты своим приходом в Кирилловку Запорожской области разрушили жизнь местному населению, ведь курортный сезон в городе на Азовском море так и не начался. Таким образом, люди остались без работы, а ежегодные отдыхающие потеряли возможность отдохнуть.

Кадрами жизни в оккупированном поселке поделилось издание "РИА Мелитополь". По словам очевидцев, на улицах, где раньше бурлила жизнь, сейчас пусто.

Почти полное отсутствие отдыхающих на пляжах не позволило открыть летние торговые точки, аттракционы. Также нет в курортной части города рыбы, как и ее продавцов. А то, что продается, имеет слишком высокую цену.

"Кирилловка все годы славилась бычками. Их можно было купить на каждом шагу. Вспоминается, что на 10 гривен можно было взять 3 штуки. А сейчас? И рыбы нет, и продавцов рыбы нет. Нашли бычки. За 4 штуки заплатили 50 грн. Дорого или нет, пусть каждый определит для себя, но вкусные они как тогда, когда были по 3 грн", – делятся впечатлениями люди в канале "Любимая Кирилловка".

Почти исчезли с пляжей и медузы, которые раньше роились на пляжах Кирилловки. Сейчас их видят здесь слишком редко.

Местные говорят, что россияне действительно "освободили" курортный поселок, но только от нормальной жизни, людей от заработка и отдыха.

Ранее "Телеграф" сообщал, как живет в оккупации курортное Лазурное на Черном море. Также мы писали, что в Бердянске существенно взлетели цены на продукты и предметы гигиены, а в Железном Порту сезон и не начинался — кафе забиты досками.