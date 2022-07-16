Не-курортный сезон в Бердянске: пляжи почти без людей, город готовят к "референдуму" (фото, видео)

Местные говорят, что насколько тихо летом в городе не было даже в самые "неурожайные" на туристов года

Бердянск Запорожской области всегда был одним из самых популярных мест отдыхающих на Азовском море. Даже во времена пандемии или засилья медуз в береговой зоне люди все равно ехали понежиться на пляже под лучами жаркого солнца. Сейчас же у самой кромки моря можно увидеть разве что местных жителей, которые сбиваются в небольшие компании, чтобы прийти на отдых.

Как выглядит не-курортный сезон в Бердянске, показал на YouTube-канале пользователь под ником PionZP. Даже меньше 20 секунд достаточно, дабы убедиться — никаких преференций "русский мир" и оккупация с собою не несут.

Местные жители не слишком активны насчет заплыва в Азовском море или загорании на пляжах, однако некоторые все же решаются на подобное отвлечение от реальности. Их — не так много, всего по несколько десятков за день. И это там, где раньше было не протолкнуться от туристов и предпринимателей, желающих реализовать свою продукцию.

Сейчас же Бердянск намного тише, нежели в любой из самых плохих курортных сезонов. По улицам можно заметить различные билборды с российской рекламой, а также цитатами диктатора путина. Одна из такой — о вероятном псевдореферендуме — привлекла внимание автора Instagram-страницы berdyansk_online. Все дело в необычном сочетании вывесок, которые нынче выглядят весьма говоряще.

Тот самый билборд

"Символичное объединение реклам. Твой выбор в эрэф уважают только в ритуальных услугах. Все остальное — ложь", — так подписали снимок в соцсетях.

Также стоит отметить, что этот же пользователь заявил, будто бы местный завод "Азмол" полностью перешел под контроль российских оккупантов. Предположительно потому, что в здании имеется самое крупное во всем городе бомбоубежище, а ВСУ отлично используют HIMARS по скоплениям захватчиков. Официального подтверждения такой информации нет, однако местные говорят, что живущие в этом районе люди пытаются перебраться в более безопасное место.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие же сейчас цены на продукты и жилье установлены в оккупированном Бердянске. Людям, чтобы выжить, в основном приходится занижать стоимость всего — в надежде получить хоть какую-то копейку.

Также "Телеграф" писал о том, как проходит не-курортный сезон в городке Счастливцево, ранее тоже весьма популярном у туристов.