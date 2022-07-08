Життя в окупації. Бердянськ: росіяни дурять пенсіонерів гуманітаркою в обмін на їх паспорти

Росіяни вигадали чергову "хитру схему" для збору інформації про місцевих жителів

У Бердянську Запорізької області російські окупанти не лише збирають дані про чоловіків призовного віку у місті, а й взялися за пенсіонерів. Росіяни "вимінюють" гуманітарку на їх паспортні дані.

Про це йдеться на Instagram-сторінці під назвою Pro.Berdiansk2, де місцеві жителі розповідають про життя міста під час російської окупації.

"Окупанти "вимінюють" гуманітарку на паспортні дані пенсіонерів. Мабуть, паспортних даних пенсіонерів, зібраних під час видачі російських рублів окупантам здалося обмаль", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти поставили перед головами ОСББ Бердянська завдання, щоб ті надали їм паспортні дані пенсіонерів, які мешкають на території довірених їм будинків.

Дехто з голів ОСББ пішли на співпрацю з незаконною окупаційною владою добровільно й почали обходити квартири пенсіонерів. Колаборанти кажуть літнім людям про те, що їм нібито зовсім скоро прямо додому принесуть гуманітарну допомогу, але для цього треба надати паспортні дані одержувачів, щоб їх внесли у спеціальні списки.

Місцеві жителі кажуть, що така "благодійність" подобається далеко не всім пенсіонерам, які залишилися в Бердянську, тому вони відмовляються від подачок окупантів та не розголошують своїх даних.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни перетворили Мелітополь Запорізької області на місто вуличної торгівлі.