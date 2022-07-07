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Замість білого піску та дикої природи – вогні пожеж: як виживає в окупації унікальний чорноморський півострів (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кінбурнська коса Новина оновлена 07 липня 2022, 08:41
Кінбурнська коса

Через обстріл Україна втрачає унікальний курорт і заповідник у Чорному морі

Кілометри чистих піщаних пляжів і майже не зворушена дика природа — в Україні існувала своя філія ідеального відпочинку "дикуном". Кінбурнський півострів — ділянка суші 45 км завдовжки і максимум 10 км шириною біля самого початку. Він поділяє собою Яголицьку затоку Чорного моря та Дніпровсько-Бузький лиман. Традиційно входив до першої п’ятірки найкращих морських курортів України.

Сюди туристи приїжджали заради чистої води, чудових видів, єднання з природою та неймовірних солоних озер. Але в окупації вся краса горить у буквальному значенні слова. На Кінбурнській косі — постійні пожежі та рятують унікальну екосистему у заповіднику "Білобережжя Святослава" силами місцевих жителів.

Кінбурнський півострів на карті
Кінбурнський півострів на карті

Ще минулого року Кінбурнська коса виглядала так, як на фото — чудові рожеві озера, дикі коні, що біжать хвилями, запах сосен і моря.

Кінбурнська коса
Фото Кінбурнської коси в Інстаграм
Дикі коні на Кінбурнській косі
Дика сила природи Кінбурнської коси/ Автор фото — charly_odessit
Рожеві озера Кінбурнської коси
Рожеві озера Кінбурнської коси/ Автор фото — serhii_and_photo

А влітку 2022 року на Кінбурській косі тривають пожежі. Через бомбування горить сосновий ліс, степи, гинуть дикі тварини. Коса в окупації, а росіянам природа України не є важливою — місцеві жителі самі збирають гроші на бензин і з ризиком їздять у Херсон закупити паливо.

Кінбурнська коса - пожежі
Сосновий ліс огороджують смугами ораної землі, щоб стримати пожежу

Кожен виїзд на гасіння — ризик, адже багато доріг заміновано, а воду доводиться брати із моря. Вогнища пожеж виникають щодня кілька разів — місцеві жителі патрулюють територію, щоби оперативно їх погасити.

Кінбурнська коса тушать пожежі
Працювати доводиться на старій техніці в екстримальних умовах

Пожежі на Кінбурській косі почалися ще в травні, під загрозою опинилися місця проживання диких птахів та найбільше поле орхідей у Європі. Попередньо – вигоріло 130 га. Пожежу було видно із супутника.

Пожежа на Кінбурнській косі
Пожежа на Кінбурнській косі

Але навіть тим курортним частинам країни, які не знаходяться на відстані, літом 2022 року не щастить — в окупації сезону немає, рідкісні відвідувачі пляжів — місцеві або із сусідніх населених пунктів. Майже всі заклади та готелі закриті, а ті, хто розпочав роботу, знизили ціни вдвічі.

У Залізному Порту в чистому морі можна побачити дельфінів, а також насолодитися безлюдними пляжами. У Кирилівці на Азовському морі — на вулицях та біля центрального фонтану — жодної душі.

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#Туризм #Окупація #Кінбурнська коса