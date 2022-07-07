Замість білого піску та дикої природи – вогні пожеж: як виживає в окупації унікальний чорноморський півострів (фото)

Через обстріл Україна втрачає унікальний курорт і заповідник у Чорному морі

Кілометри чистих піщаних пляжів і майже не зворушена дика природа — в Україні існувала своя філія ідеального відпочинку "дикуном". Кінбурнський півострів — ділянка суші 45 км завдовжки і максимум 10 км шириною біля самого початку. Він поділяє собою Яголицьку затоку Чорного моря та Дніпровсько-Бузький лиман. Традиційно входив до першої п’ятірки найкращих морських курортів України.

Сюди туристи приїжджали заради чистої води, чудових видів, єднання з природою та неймовірних солоних озер. Але в окупації вся краса горить у буквальному значенні слова. На Кінбурнській косі — постійні пожежі та рятують унікальну екосистему у заповіднику "Білобережжя Святослава" силами місцевих жителів.

Кінбурнський півострів на карті

Ще минулого року Кінбурнська коса виглядала так, як на фото — чудові рожеві озера, дикі коні, що біжать хвилями, запах сосен і моря.

Фото Кінбурнської коси в Інстаграм

Дика сила природи Кінбурнської коси/ Автор фото — charly_odessit

Рожеві озера Кінбурнської коси/ Автор фото — serhii_and_photo

А влітку 2022 року на Кінбурській косі тривають пожежі. Через бомбування горить сосновий ліс, степи, гинуть дикі тварини. Коса в окупації, а росіянам природа України не є важливою — місцеві жителі самі збирають гроші на бензин і з ризиком їздять у Херсон закупити паливо.

Сосновий ліс огороджують смугами ораної землі, щоб стримати пожежу

Кожен виїзд на гасіння — ризик, адже багато доріг заміновано, а воду доводиться брати із моря. Вогнища пожеж виникають щодня кілька разів — місцеві жителі патрулюють територію, щоби оперативно їх погасити.

Працювати доводиться на старій техніці в екстримальних умовах

Пожежі на Кінбурській косі почалися ще в травні, під загрозою опинилися місця проживання диких птахів та найбільше поле орхідей у Європі. Попередньо – вигоріло 130 га. Пожежу було видно із супутника.

Пожежа на Кінбурнській косі

Але навіть тим курортним частинам країни, які не знаходяться на відстані, літом 2022 року не щастить — в окупації сезону немає, рідкісні відвідувачі пляжів — місцеві або із сусідніх населених пунктів. Майже всі заклади та готелі закриті, а ті, хто розпочав роботу, знизили ціни вдвічі.

У Залізному Порту в чистому морі можна побачити дельфінів, а також насолодитися безлюдними пляжами. У Кирилівці на Азовському морі — на вулицях та біля центрального фонтану — жодної душі.