Вместо белого песка и дикой природы - огни пожаров: как выживает в оккупации уникальный черноморский полуостров (фото)
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Из-за обстрелов Украина теряет уникальный курорт и заповедник в Черном море
Километры чистых песчаных пляжей и почти не тронутая дикая природа — в Украине существовал свой филиал идеального отдыха "дикарем". Кинбурнский полуостров — участок суши в 45 км длиной и максимум 10 км шириной у самого начала. Он разделяет собой Яголыцкий залив Черного моря и Днепровско-Бужский лиман. Традиционно входил в первую пятерку лучших морских курортов Украины.
Сюда туристы приезжали ради чистой воды, потрясающих видов, единения с природой и невероятных соленых озер. Но в оккупации вся красота горит в прямом смысле слова. На Кинбурнской косе — постоянные пожары и спасают уникальную экосистему в заповеднике "Белобережье Святослава" силами местных жителей.
Еще в прошлом году Кинбурнская коса выглядела так, как на фото — прекрасные розовые озера, дикие лошади, бегущие по волнам, запах сосен и моря.
А летом 2022 на Кинбурской косе продолжаются пожары. Из-за бомбардировок горит сосновый лес, степи, гибнут дикие животные. Коса в оккупации, а россиянам природа Украины не важна — местные жители сами собирают деньги на бензин и с риском ездят в Херсон закупить топливо.
Каждый выезд на тушение — риск, ведь многие дороги заминированы, а воду приходится брать из моря. Очаги пожаров возникают каждый день несколько раз — местные жители патрулируют территорию, чтобы оперативно их погасить.
Пожары на Кинбурской косе начались еще в мае, под угрозой оказались места обитания диких птиц и наибольшее поле орхидей в Европе. Предварительно — выгорело 130 га. Пожар было видно со спутника.
Но даже тем курортным частям страны, которые не находятся в отдалении, с летом 2022 не везет — в оккупации сезона нет, редкие посетители пляжей — местные или из соседних населенных пунктов. Почти все заведения и отели закрыты, а те, кто начал работу — снизили цены вдвое.
В Железном порту в чистом море можно увидеть дельфинов, а также насладиться безлюдными пляжами. В Кирилловке на Азовском море — на улицах и возле центрального фонтана — ни души.