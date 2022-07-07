Вместо белого песка и дикой природы - огни пожаров: как выживает в оккупации уникальный черноморский полуостров (фото)

Из-за обстрелов Украина теряет уникальный курорт и заповедник в Черном море

Километры чистых песчаных пляжей и почти не тронутая дикая природа — в Украине существовал свой филиал идеального отдыха "дикарем". Кинбурнский полуостров — участок суши в 45 км длиной и максимум 10 км шириной у самого начала. Он разделяет собой Яголыцкий залив Черного моря и Днепровско-Бужский лиман. Традиционно входил в первую пятерку лучших морских курортов Украины.

Сюда туристы приезжали ради чистой воды, потрясающих видов, единения с природой и невероятных соленых озер. Но в оккупации вся красота горит в прямом смысле слова. На Кинбурнской косе — постоянные пожары и спасают уникальную экосистему в заповеднике "Белобережье Святослава" силами местных жителей.

Кинбурнский полуостров на карте

Еще в прошлом году Кинбурнская коса выглядела так, как на фото — прекрасные розовые озера, дикие лошади, бегущие по волнам, запах сосен и моря.

Фото Кинбурнской косы в Инстаграм

Дикая сила природы Кинбурнской косы/ Автор фото - charly_odessit

Розовые озера Кинбурнской косы/ Автор фото - serhii_and_photo

А летом 2022 на Кинбурской косе продолжаются пожары. Из-за бомбардировок горит сосновый лес, степи, гибнут дикие животные. Коса в оккупации, а россиянам природа Украины не важна — местные жители сами собирают деньги на бензин и с риском ездят в Херсон закупить топливо.

Сосновый лес ограждают полосами вспаханной земли, чтобы сдержать пожар

Каждый выезд на тушение — риск, ведь многие дороги заминированы, а воду приходится брать из моря. Очаги пожаров возникают каждый день несколько раз — местные жители патрулируют территорию, чтобы оперативно их погасить.

Работать приходится на старой технике в экстримальных условиях

Пожары на Кинбурской косе начались еще в мае, под угрозой оказались места обитания диких птиц и наибольшее поле орхидей в Европе. Предварительно — выгорело 130 га. Пожар было видно со спутника.

Пожар на Кинбурнской косе

Но даже тем курортным частям страны, которые не находятся в отдалении, с летом 2022 не везет — в оккупации сезона нет, редкие посетители пляжей — местные или из соседних населенных пунктов. Почти все заведения и отели закрыты, а те, кто начал работу — снизили цены вдвое.

В Железном порту в чистом море можно увидеть дельфинов, а также насладиться безлюдными пляжами. В Кирилловке на Азовском море — на улицах и возле центрального фонтана — ни души.