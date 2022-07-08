Жизнь в оккупации. Бердянск: россияне обманывают пенсионеров гуманитаркой в обмен на их паспорта

Россияне придумали очередную "хитрую схему" для сбора информации о местных жителях

В Бердянске Запорожской области российские оккупанты не только собирают данные о мужчинах призывного возраста в городе, но и взялись за пенсионеров. Россияне "выменивают" гуманитарку на их паспортные данные.

Об этом говорится на Instagram-странице под названием Pro.Berdiansk2, где местные жители рассказывают о жизни города во время российской оккупации.

"Оккупанты "выменивают" гуманитарку на паспортные данные пенсионеров. Видимо, паспортных данных пенсионеров, собранных во время выдачи российских рублей оккупантам показалось мало", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты поставили перед председателями ОСМД Бердянска задачу, чтобы те предоставили им паспортные данные пенсионеров, проживающих на территории вверенных им домов.

Некоторые главы ОСМД пошли на сотрудничество с незаконными оккупационными властями добровольно и начали обходить квартиры пенсионеров. Коллаборанты говорят пожилым людям о том, что им якобы совсем скоро прямо домой принесут гуманитарную помощь, но для этого нужно предоставить паспортные данные получателей, чтобы их внесли в специальные списки.

Местные жители говорят, что такая "благотворительность" нравится далеко не всем оставшимся в Бердянске пенсионерам, поэтому они отказываются от подачек оккупантов и не разглашают своих данных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне превратили Мелитополь Запорожской области в город уличной торговли.