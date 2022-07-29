"Пора переезжать в россию": путинские пропагандисты опозорились с видео о "счастливой стране"

Своих красивых женщин в россии тоже не хватает, ведь в видео показали украинскую модель

В стране-агрессоре россии стал вирусным ролик о том, как хорошо там жить и с призывом переезжать в "счастливую страну". Его растиражировали множество пропагандистских СМИ, однако никого не смутил тот факт, что в ролике использовали объекты украинской архитектуры и даже видео модели из Украины, выданное для подтверждения "красоты российских женщин".

Кто был заказчиком этого видео, неизвестно, но оно почти одновременно появилось на десятках разных каналов и площадок без упоминания авторства. Очевидно, что ролик рассчитан на иностранцев, ведь он вышел на английском языке и с такими же субтитрами.

"Это Россия. Вкусная кухня. Красивые женщины. Дешевый газ. Богатая история. Известная по всему миру литература. Уникальная архитектура. Плодородная земля. Дешевое электричество и вода. Балет. Дешевое такси и услуги доставки. Традиционные ценности. Христианство. Никакой культуры отмены. Гостеприимство. Водка. Экономика, способна выстоять тысячи санкций. Пора переезжать в россию. Не откладывайте. Зима близко", — говорится в пропагандистском ролике.

Роспропаганда опозорилась роликом о "счастливой россии", использовав кадры Украины

Примечательно, что в этом ролике можно четко увидеть надпись на украинском языке под серпом и молотом на заставке, павильон Украины на ВДНХ (находится в Киеве). Никого не смутил и Николай Гоголь, родившийся в Сорочинцах Полтавской области и являвшийся одним из самых ярких представителей "украинской школы" — писателя как "великого русского" показали в ролике перед Александром Пушкиным. А в качестве иллюстрации "красивых российских женщин" показали украинскую модель Соню Капитонову, которая снималась в клипе украинских исполнителей.

Надпись на украинском в пропагандистском ролике россиян

Павильон ВДНХ в Киеве, появившийся в том же ролике

Николая Гоголя роспропаганда выдала за "великого русского писателя"

А видео модели из Украины Сони Капитоновой стало подтверждением "красоты российских женщин"

Напомним, что представители российской пропаганды позорятся далеко не впервые. К примеру, в Сибири журналисты сняли ролик о том, что семья российского военного не может получить похоронные выплаты от государства, а в кадр попал холодильник с украинской этикеткой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что итальянский журналист в прямом эфире обозвал пропагандиста Соловьева "Гов**ком".