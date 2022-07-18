"Сын никого не обидел": родные оккупанта в россии опозорились во время интервью

Семья ликвидированного во время войны в Украине оккупанта жалуется, что не получила от правительства обещанную компенсацию

Родственники убитого на украинских землях российского солдата пожаловались журналистам на невыплату компенсации от государства после смерти сына и брата. В то же время на кадрах сюжета можно заметить холодильник с украиноязычной наклейкой "2 года. Полная гарантия!" В сети абсурдной лжи россиян не перестают удивляться и бурно обсуждают, как на фоне украденного в Украине холодильника, близкие погибшего захватчика жалуется на власть.

Семья ликвидированного оккупанта проживает в поселке Чунский, что в Иркутской области россии. Расстояние от этого населенного пункта до Украины более четырех тысяч километров. россияне жалуются, что власти совсем забыли о них и, как они того не добиваются, а компенсации в связи со смертью родственника получить не могут.

Во время разговора с журналистами сестра ликвидированного украинскими защитниками оккупанта перемещается по кухне и в кадре внезапно появляется холодильник марки Beko с наклейкой гарантии, написанной на украинском языке.

Стоит добавить, что с первых дней российского вторжения оккупационной армии россии в Украину, захватчики систематически мародерили на временно оккупированных территориях, похищая абсолютно все, что попадалось на глаза: от техники, унитазов и ковров до кроссовок и нижнего белья.

В сети украинцы не перестают удивляться абсурдным отговоркам россиян и обращают внимание на то, что холодильник в российской семье мог оказаться благодаря уже убитому оккупанту, который перед смертью успел похитить его у одной из украинских семей и отправить родственникам по почте.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в украинский плен попал оккупант, у которого был обнаружен с большой суммой денег, женскими ценными украшениями и даже слитком золота. Все это захватчик прихватил с собой из домов украинцев, вынужденно сбежавших из Харьковской области.