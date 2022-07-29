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путіну не потрібна земля: Ющенко назвав справжню мету росії в Україні

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Віктор Ющенко каже, що жоден президент України не проходив свій термін без проблем із росією Новина оновлена 29 липня 2022, 11:31
Віктор Ющенко каже, що жоден президент України не проходив свій термін без проблем із росією

Очільник Кремля має особисті види на Україну, адже вона для нього є проєктом "Антиросія"

Російський диктатор володимир путін має чіткі причини, з яких регулярно заводить свою армію на територію чужих країн. Головна причина полягає не в бажанні розширювати росію, до чого вже почали готуватися деякі кремлівські політики, а в необхідності підтримувати свій президентський рейтинг.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив третій президент Віктор Ющенко. За словами колишнього політика, російський лідер не має талантів ні в економіці, ні в питаннях безпеки країни, проте простих росіян потрібно чимось "задовольняти", щоб вони й надалі продовжували голосувати за "царя".

Ющенко переконаний, що таким важелем управління для путіна давно стало створення надуманих зовнішніх загроз. Україна ж стала на його шляху як справжній проєкт "Антиросія" — з любов’ю до свободи та демократії.

"Найбільше, чого за всіх часів боявся путін і сьогодні особливо, — український приклад. Це ж фільм про його смерть. Демократія і свобода, якщо вони прийдуть у росію, — це буде останній день існування політичного режиму путіну", — пояснює Віктор Ющенко.

За словами третього президента, окупація Кримського півострова допомогла путіну переобратись на черговий термін. Такі самі дії Кремль здійснював і під час Другої чеченської війни, і в ситуації з Сирією та Лівією. Нинішня повномасштабна війна з Україною — чергове бажання росії продемонструвати "всюдисущість" своєї армії, яка нібито володіє зброєю, "яка не має аналогів у світі".

"Зараз ми бачимо, що це за армія. Для нього [путіна] є місія одна — це знищити Україну, знищити націю, знищити державу. Тому що він вважає, що це проєкт "Антиросія". Це так і є. Це проєкт "Антиросія". Адже чим довше Україна матиме досвід у демократії та свободі, тим менше шансів залишається в імперської росії", — говорить експолітик.

Також Ющенко вважає, що своїми спробами відбирати чужі території путін намагається розвалити існуючий світовий порядок, який орієнтується переважно на західні цінності. Мета цього — проникнути росії скрізь, де тільки можна, і "запустити метастази розпаду світового порядку".

"Адже велич росії може бути продемонстрована тільки на чиїхось руїнах", — підсумував третій президент.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи є, на думку західних політиків, якісь зміни у політиці путіна щодо тимчасово окупованих територій України.

Також "Телеграф" писав, чому, найімовірніше, спокійно відбити Херсон не вдасться. Спойлер — це місто дуже важливе для Кремля.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Віктор Ющенко